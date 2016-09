Liga Europa. Steaua e ultima, în Grupa L. Ce spune Becali? ”Vreau calificarea de pe primul loc!”

Deși Steaua, liderul Ligii 1, este pe ultimul loc în Grupa L, după 1-1 cu Villarreal, Gigi Becali visează cai verzi pe pereți.

”Vreau calificarea de pe primul loc. Suntem mai buni ca ei. Eu vă zic că asta am văzut azi. Am văzut valoarea noastră. Eu n-am văzut la ei pase ca ale noastre, n-am văzut să aibă talent ca jucătorii noștri. Dacă revine Pintilii o să ne calificăm. Tănase nu poate juca atacant, nu poate fi număr 9. El poate fi număr 9 doar dacă are spațiu, azi n-a avut”, a declarat Becali, la Digi Sport.

”Meciul cu Craiova e mai important ca cel de azi. N-am vrut să vă spun înainte de meci, dar eu am vorbit cu Reghe și i-am spus că pentru mine e mai important meciul cu Craiova decât cel cu Villarreal. Pe mine mă interesează campionatul. Și pe Reghe trebuie să-l intereseze la fel pentru că el e angajat. El face ce zic eu”, a adăugat Becali.