Liga Europa, turul II preliminar, manșa I. Surpriză uriașă în Suedia: Östersunds – Galatasaray 2-0. Rezultate

Liga Europa, turul II preliminar, manșa I. Rezultatele meciurilor disputate miercuri și joi. Surpriză uriașă în Suedia: Östersunds – Galatasaray 2-0.

17:00 I. Pavlodar (Kaz) – Steaua Roșie Belgrad (Srb) 1-1

17:45 K. Almaty (Kaz) – Skenderbeu (Alb) 1-1

18:00 M. Tel Aviv (Isr) – KR Reykjavik (Ice) 3-1

19:00 Rabotnicki (Mac) – Din. Minsk (Blr) 1-1

19:00 Ruzomberok (Svk) – Brann (Nor) 0-1

19:00 Shkendija (Mac) – HJK (Fin) 3-1

19:15 Kalju (Est) – Videoton (Hun) 0-3

19:30 Altach (Aut) – Brest (Blr) 1-1

19:30 Brondby (Den) – VPS (Fin) 2-0

19:45 FK Liepaja (Lat) – Suduva (Ltu) 0-2

20:00 Apollon (Cyp) – Zaria Balti (Mda) 3-0

20:00 Gabala (Aze) – Jagiellonia (Pol) 1-1

20:00 Haugesund (Nor) – Lech (Pol) 3-2

20:00 Östersunds (Swe) – Galatasaray (Tur) 2-0

20:00 Vaduz (Lie) – Odd (Nor) 0-1

20:30 Astra Giurgiu (Rou) – Zira (Aze) 3-1

20:30 Valletta (Mlt) – Utrecht (Ned) 0-0

20:45 Niedercorn (Lux) – AEL Limassol (Cyp) 0-1

21:00 B. Jerusalem (Isr) – Botev Plovdiv (Bul) 1-1

21:00 Norrkoping (Swe) – Trakai (Ltu) 2-1

21:15 Slovan Bratislava (Svk) – Lyngby (Den) 0-1

21:30 Hajduk Split (Cro) – Levski (Bul) 1-0

21:30 Sturm Graz (Aut) – Mladost Podgorica (Mne) 0-1

21:30 Trencin (Svk) – Yehuda (Isr) 1-1

21:45 Aberdeen (Sco) – Siroki Brijeg (Bih) 1-1

21:45 Cork City (Irl) – AEK Larnaca (Cyp) 0-1

21:45 Osijek (Cro) – Luzern (Sui) 2-0

21:45 Zeljeznicar (Bih) – AIK Stockholm (Swe) 0-0

22:00 Ferencvaros (Hun) – Midtjylland (Den) 2-4

22:00 Panionios (Gre) – Gorica (Slo) 2-0

22:00 Shamrock Rovers (Irl) – Mlada Boleslav (Cze) 2-3

23:00 Valur (Ice) – Domzale (Slo)

Miercuri, 12 iulie

19:00 Inter Baku (Aze) – Fola (Lux) 1-0