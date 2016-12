Liga I, etapa a 20-a: Concordia Chiajna – Viitorul (luni, 20.30, Digi, Dolce, Look). Oamenii lui Hagi vor locul primul loc!!

Concordia Chiajna – Viitorul (luni, 20.30, Digi, Dolce, Look).

În cazul unei victorii în Ilfov, Viitorul lui Gică Hagi trece de Steaua și de Gaz Metan și ajunge pe primul loc în Liga I.

Concordia Chiajna

Emil Ursu

“Trecem printr-o perioadă slabă. Nu avem nici şansă, la Iaşi puteam scoate un punct. Urmează două meciuri foarte grele, dar eu sper să le câştigăm, mai ales că le jucăm acasă. Am exclus câţiva jucători din lot, e decizia mea. Avem şi probleme cu suspendările. Viitorul e o echipă care e greu de învins. Joacă ofensiv, au deja un stil de joc, automatisme. Ce mai, e greu să-i baţi. Totuşi nu e imposibil, pentru că şi noi ne dorim victoria. Viitorul e o echipă ofensivă, dar şi Concordia va fi la fel, vă asigur, vom juca totul pe cartea atacului. Dacă jucăm defensiv şi aşteptăm să greşească ei nu facem nimic, pentru că Viitorul are într-un meci o sumedenie de ocazii”.

► Echipa probabilă: Drăghia – Koenders, Bărboianu, Albu, Bucurică – R. Costin, N. Roşu – M. Cristescu, Ad. Cristea, C. Ciobanu – Pena

► Rezerve: Bălgrădean, Asanache, Rogoveanu, Serediuc, R. Răducanu, Padovani, Ov. Marin

► Antrenor: Emil Ursu

FC Viitorul

Gheorghe Hagi

“Ne aşteaptă un meci în deplasare, cu o echipă care are nevoie de puncte, pe un teren la care trebuie să ne adaptăm foarte repede. Suntem într-un moment foarte bun şi sper să continuăm rezultatele bune din ultima perioadă. Sunt trei puncte în joc şi mergem să ne luptăm pentru ele şi să facem un meci bun. Păcat că tot ce s-a întâmplat la meciul cu Craiova a umbrit momentul extraordinar al echipei şi nu am putut să ne bucurăm de ce am făcut. Trebuie să ajungem să facem performanţă”.

► Echipa probabilă: Buzbuchi – Benzar, Ţâru, K. Boli, Cr. Ganea – Hodorogea, Nedelcu – A. Chițu, R. Marin, Cicâldău (Fl. Coman) – Nimely

► Rezerve: Tordai, Carp, Mitache, Daniel López, Purece, Fl. Coman, G. Iancu

► Manager tehnic: Gheorghe Hagi

Meciurile all-time din Liga 1

30.07.2012: Concordia Chiajna – FC Viitorul 1 – 1 (0-1)

Au marcat: 0-1 Gabriel Iancu (29), 1-1 Wellington Carlos (54)

10.12.2012: FC Viitorul – Concordia Chiajna 1 – 1 (0-1)

Au marcat: 0-1 Silviu Pană (4), 1-1 Denis Alibec (59)

17.12.2013: FC Viitorul – Concordia Chiajna 1 – 1 (1-1)

Au marcat: 1-0 Mircea Axente (6), 1-1 Wellington (29)

21.12.2013: Concordia Chiajna – FC Viitorul 1 – 2 (1-0)

Au marcat: 1-0 Neluţ Roşu (32), 1-1 Alexandru Băluţă (55), 1-2 Ionuţ Larie (83p)

21.11.2014: FC Viitorul – Concordia Chiajna 2 – 2 (Etapa 15)

Au marcat: 1-0 Florin Tănase (23), 2-0 Bogdan Mitrea (43 penalty), 2-1 Mihai Dina (76), 2-2 Daniel Florea (90+1)

17.05.2015: Concordia Chiajna – FC Viitorul 2 – 0 (Etapa 32 )

Au marcat: 1-0 Vasile Maftei (35), 2-0 Fernando Henrique Boldrin (58)

17.08.2015: FC Viitorul – Concordia Chiajna 3 – 1 (Etapa 7)

Au marcat: 1-0 Florin Tănase (5 penalty), 2-0 Dragoş Nedelcu (38), 2-1 Tiberiu Serediuc (74), 3-1 Aurelian Chiţu (88)

01.12.2015: Concordia Chiajna – FC Viitorul 2 – 2 (Etapa 20)

Au marcat: 1-0 Gabriel Giurgiu (12 penalty), 1-1 Aurelian Chiţu (32), 1-2 Bănel Nicoliţă (68), 2-2 Marius Pena (84)

12.09.2016: FC Viitorul – Concordia Chiajna 2 – 1 (Etapa 7)

Au marcat: 1-0 Aurelian Chițu (46), 2-0 Aurelian Chițu (72), Marius Pena (90)