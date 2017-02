Liga I, etapa a 23-a. Steaua – FC Voluntari (20.30, Digi, Dolce, Look). Cât de greu le va fi roș-albaștrilor fără Denis Alibec?

Steaua Bucureşti

Laurențiu Reghecampf

“Dorim victoria, în meciul cu FC Voluntari, de duminică seara. Pentru acest lucru, vom pregăti un 11 ofensiv, capabil să desfacă apărarea aglomerată a jucătorilor din Voluntari. Este primul joc în a doua parte a campionatului, pe care îl disputăm acasă. Terenul de pe Arena Națională se prezintă în condiții foarte, foarte bune și doresc să îi felicit pe cei care au reușit acest lucru. Noi am jucat bine și la Cluj, în etapa trecută, unde consider că am pierdut două puncte. Am jucat acolo mult timp în 10 oameni, am întâlnit o formație bună, dar noi am avut destule ocazii pentru a marca. Duminică seara dorim victoria într-o partidă cu multe goluri”.

► Echipa probabilă: Fl. Niţă – Bălașa, Tamaș, Moke, Momčilović – Pintilii, Muniru – Jakoliš, V. Achim, De Amorim – Gnohéré

► Rezerve: Stăncioiu, Ov. Popescu, Enache, L. Filip, Man, Tudorie, Mihalcea

► Antrenor: Laurenţiu Reghecampf

Alibec şi Deac au fost suspendaţi câte un joc de Comisia de Disciplină a FRF

FC Voluntari

Florin Marin

“Normal că sunt dezamăgit de joc şi de rezultat. Craiova a fost mai agresivă decât noi, a câştigat mai toate duelurile. Este o ruşine şi sper să învăţăm cu toţii din această lecţie. Am avut o discuţie cu jucătorii după meci, dar nu am vrut să spun prea multe. Vom face o analiză amănunţită, cred că a fost un accident. Mai sunt meciuri foarte grele în perioada următoare. Obiectivul nostru n-a fost niciodată play-off-ul, iar acum sunt şanse foarte mici. Trebuie să facem paşii corecţi, anul trecut am evitat retrogradarea la meciurile de baraj”.

► Echipa probabilă: Bornescu – Filipov, Maftei, Spahija, Acsinte – C. Lazăr, Novac – L. Marinescu, Cernat, Popadiuc – Curelea

Rezerve: D. Balauru, I. Balaur, Leasă, Cazan, Tăbăcariu, G. Deac, Ad. Bălan

Director tehnic: Florin Marin. Antrenor: Daniel Pancu

Meciurile all-time din Liga 1:

27.09.2015: Steaua Bucureşti – FC Voluntari 3 – 1 (Etapa 12)

Au marcat: 1-0 Jugurtha Hamroun (8), 2-0 Alexandru Chipciu (44), 3-0 Nicuşor Stanciu (66 penalty), 3-1 John Goossens (69 penalty)

22.02.2016: FC Voluntari – Steaua București 3 – 1 (Etapa 25)

Au marcat: 1-0 Vlad Achim (37), 1-1 Adrian Popa (49), 2-1 Hamed Koné (89), 3-1 Hamed Koné (90+5)

25.09.2016: FC Voluntari – Steaua Bucureşti 2 – 3 (Etapa 10, s-a jucat la Ploieşti)

Au marcat: 1-0 Petre Ivanovici (25), 1-1 Adrian Popa (28), 1-2 Fernando Boldrin (51 penalty), 2-2 Adrian Bălan (59), 2-3 Marko Momčilović (85)