Liga I, etapa a 6-a: ACS Poli Timișoara – Viitorul (vineri, 21.00, Digi, Dolce, Look). Gazdele l-au dat afară pe Bud, ”Regele” i-a vândut pe Benzar și pe Nedelcu.

Pe 9 august, la solicitarea jucătorului, clubul Poli Timișoara a reziliat contractul cu Cristian Bud.

”Nedelcu şi Benzar îşi doreesc să joace în fotbalul internaţional, dar deocamdată, concret, ofertă foarte bună au avut de la Steaua şi atunci a fost opţiunea lor. Noi am acceptat ce era pentru noi, am ţinut cont de jucători şi am fost de acord să plece. Aceasta este politica noastră, aşa vom face şi de aici încolo. Formăm jucători, aşa este clubul, nostru, un club tânăr, care formează jucători şi apoi le dă drumul. Sperăm să facem şi în continuare cât mai mulţi jucători care să ajungă la un nivel mai bun. Acesta este obiectivul nostru. Totdeauna găsim soluţii de înlocuire a unor jucători dacă suntem club formator. Vedem ce avem în lotul nostru şi ce avem în spate, tineri”, a declarat Gică Hagi, într-o conferinţă de presă.

Liga I, etapa a 6-a: ACS Poli Timișoara – Viitorul. Pleacă și Florinel Coman

Despre Florinel Coman, Hagi a precizat că atacantul ar putea pleca şi el în această vară: Coman este cu noi, merge la Timişoara şi ne vom gândi în viitorul apropiat serios dacă va rămâne încă un an sau vom da curs ofertelor pe care le are. O să discut şi cu jucătorul şi vom lua o decizie până în septembrie, când se va termiană perioada de transferuri. Coman este un jucător dorit, dar poate vom considera că trebuie să mai rămână un an cu noi”, a spus el.

Începând de pe 10 august, sunt disponibile, la stadion, biletele de intrare pentru meciul din etapa a 6-a a Ligii 1 Betano, dintre Poli Timișoara și FC Viitorul. Partida va avea loc vineri, 11 august, de la ora 21,00, pe stadionul ”Dan Păltinișanu”. Prețurile tichetelor sunt :