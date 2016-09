Liga I, etapa a 8-a: Dinamo – CSM Poli Iași (ora 20.30, Digi, Dolce, Look). Există viață și fără Gnohere?

Dinamo – CSM Poli Iași

VIDEO, AICI și AICI.

Dinamo Bucureşti

Harlem Gnohéré

“Mi-a spus preşedintele că nu am răspuns la propunere şi m-a trimis la echipa a doua. Am zis că mai am nevoie de timp de gândire, după tot ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Cred că au dat dovadă de lipsă de respect şi nu voi semna, voi rămâne la echipa a doua cât va trebui.Pentru mine s-a terminat, mai ales că m-a trimis la echipa a doua. E clar că nu mai au nevoie de mine. Dacă am schimbat şi pretenţiile şi tot nu au acceptat, e clar că nu mai au nevoie de mine. Aş vrea să plec din România la finalul contractului. Dacă aş fi semnat un precontract cu Steaua, aş fi fost suspendat. Cred că antrenorul Andone a fost de acord, a fost la discuţie, dar nu a spus nimic, deci înseamnă că a fost de acord”.

► Echipa probabilă: Brănescu – Romera, Nedelcearu, M. Popescu, St. Filip – Hanca, Bušuladžići, Palić – D. Rotariu, Nemec, V. Lazăr

► Rezerve: Penedo, L. Marići, Oliva, V. Olteanu, I. Șerban, Nistor, D. Popa

► Antrenor: Ioan Andone

Citiți și

Gnohere a debutat la în Liga 3, dar n-a ajutat cu nimic. Dinamo II a remizat în Călărași, la Modelu

Andone a vorbit de Gnohere și în conferința de presă: ”Nu cred că vrea la Dinamo. Nu va reuși la Steaua”

Dinamo a transferat un fundaș central austriac!

Alin Toșca, la Dinamo! ”Câinii” contraatacă: ”L-am vrut în vară!”. Căpitanul Stelei: ”Memoria îi joacă feste lui Andone”

Gnohere, din iarnă la Steaua! Dinamo va pierde 400.000 de euro

CSM Politehnica Iaşi

Nicolo Napoli

“Ne aşteaptă un meci foarte greu, contra unei echipe care a pierdut la Târgu-Mureş şi are probleme cu Gnohéré, pe care l-au trimis la echipa a doua. Noi vom încerca să facem un meci bun, nu cum am făcut cu Botoşaniul şi să obţinem un rezultat bun. Eu vreau să câştigăm fiecare meci, dar cred că putem face 6-7 puncte din următoarele patru etape, în care jucăm cu Dinamo, Pandurii, Astra şi Timişoara”.

► Echipa probabilă: Grahovac – Ciucă, Sarići, Frăsinescu, Ţigănaşu – Mitići, V. Gheorghe – Ştefănescu, Târşă, Ciucur – Piccioni

► Rezerve: Caparco, Chelaru, Sato, Bőle, Bădic, Bosoi, Boiciuc

► Antrenor: Nicolo Napoli

Meciurile all-time din Liga 1:

29.07.2012: Dinamo București – CSMS Iași 5 – 2 (Etapa 2)

Au marcat: 1-0 George Ţucudean (13), 2-0 George Ţucudean (22), 2-1 Daniel Onofraş (28), 3-1 George Ţucudean (46), 4-1 George Ţucudean (48), 5-1 Laurenţiu Rus (50), 5-2 Iulian Vladu (83)

09.12.2012: CSMS Iaşi – Dinamo Bucureşti 1 – 1 (Etapa 19)

Au marcat: 1-0 Bogdan Straton (1), 1-1 Răzvan Tincu (23 autogol)

20.09.2014: Dinamo București – CSMS Iași 1 – 0 (Etapa 8)

A marcat: 1-0 Marius Alexe (74)

07.04.2015: CSMS Iaşi – Dinamo Bucureşti 1 – 0 (Etapa 25)

A marcat: 1-0 Lukács Bőle (20)

16.08.2015: CSMS Iaşi – Dinamo Bucureşti 0 – 0 (Etapa 7)

Au marcat: –

03.12.2015: Dinamo București – CSMS Iași 0 – 0 (Etapa 20)

A marcat: –