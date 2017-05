Liga I, play-out, etapa a 9-a: Concordia Chiajna – ASA Tg. Mureș 0-0. Scapă cine poate! | LIVE&VIDEO

Liga I, play-out, etapa a 9-a: Concordia Chiajna – ASA Tg. Mureș (20.30, Digi, Dolce, Look). Scapă cine poate! Să nu vedem iar vreun ”alb”!

VIDEO, AICI și AICI.

Echipele

Chiajna: Bălgrădean – Feussi, Dobrosavlevici, Al. Albu, Fota – R. Costin, R. Deaconu – Grădinaru, Herea, Val. Munteanu – Val. Alexandru.

ASA Tg. Mureș: Pap – Velayos, Candrea, M. Constantin, G. Mendy – Ferfelea, Gorobsov, E. Dică – Nicoliță, Ciolacu, Sin.

PAUZĂ.

Min. 37: Herea centrază în forță, în fața porții, dar Pap reține fără probleme.

Min 12: Ronaldo Deaconu a tras ”peste” dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri.

A început meciul.

Concordia Chiajna

Dan Alexa

“Cred că meciul cel mai important este cel de mâine. Dacă vom obține prima victorie, va fi și o descătușare și se vor schimba multe lucruri în evoluțiile viitoare. Va fi un meci de ‘care pe care’, decisiv și trebuie să îl tratăm mult mai bine decât am tratat celelalte meciuri împotriva contracandidatelor. Principala problemă este că ratăm foarte mult din situații foarte clar. Cu Dinamo am putut învinge pentru că am avut două ocaziisi am reușit să marcăm doua goluri. În momentele în care nu au rezultate, apar teama si frica. Dacă nu vom da gol mâine, ne va fi foarte grea lupta pentru salvarea de la retrogradare”.

► Echipa probabilă: Bălgrădean – Koenders, Bejan, Albu – Grădinaru, M. Cristescu, R. Costin, Deaconu, Fota – Pena, Herea

► Rezerve: Drăghia, Feussi, Dobrosavlevici, Răsdan, V. Munteanu, Serediuc, V. Alexandru

► Antrenor: Dan Alexa

ASA Târgu-Mureş

Ionel Ganea

“Nu am câştigat nici un meci de când am venit la Târgu-Mureş, dar nici nu am pierdut. Am jucat bine şi cu Iaşi şi cu Mediaş, dar nu am putut obţine victoria. Trebuie să obținem cele 3 puncte puse în jocul de la Chiajna! Dacă jucătorii vor să-și continue cariera în Liga 1, trebuie să dea totul pentru victorie. Ne-am pregătit bine și nu văd de ce nu am putea să câștigăm partida. Avem nevoie și de potențial fizic, pentru că este final de campionat și oricând pot apărea probleme medicale.

► Echipa probabilă: Pap – Velayos, M. Constantin, Tudose, G. Mendy – E. Dică, Gorobsov, Ferfelea – Nicoliţă, Ciolacu, Sin

► Rezerve: B. Moga, Dulap, Candrea, Petra, Fl. André, C. Rus, Lemnaru

► Antrenor: Ionel Ganea

Meciurile all-time din Liga 1:

28.11.2011: FCM Târgu-Mureş – Concordia Chiajna 3 – 0 (Etapa 15)

Au marcat: 1-0 Robert Ilyeş (11p), 2-0 Sergiu Buş (32p), 3-0 Florin Dan (65)

13.05.2012: Concordia Chiajna – FCM Târgu-Mureş 4 – 1 (Etapa 32)

Au marcat: 1-0 Adrian Popa (3), 2-0 Paulinho (49), 3-0 Lucian Filip (60), 4-0 Adi Rocha (65), 4-1 Victoraş Astafei (86)

17.08.2014: ASA Târgu-Mureş – Concordia Chiajna 2 – 0 (Etapa 4)

Au marcat: 1-0 Bruno Martins (90), 2-0 Amauri Pereira (90+1)

13.03.2015: Concordia Chiajna – ASA Târgu-Mureş 0 – 0 (Etapa 21)

Au marcat: –

24.07.2015: ASA Târgu-Mureş – Concordia Chiajna 1 – 0 (Etapa 3)

A marcat: 1-0 Mircea Axente (51)

31.10.2015: Concordia Chiajna – ASA Târgu-Mureş 1 – 2 (Etapa 16)

Au marcat: 0-1 Iulian Mamele (27, autogol), 1-1 Tiberiu Serediuc (76), 1-2 Ousmane N’Doye (90+1)

20.08.2016: ASA Târgu-Mureş – Concordia Chiajna 0 – 1 (Etapa 5)

A marcat: 0-1 Milano Koenders (78)

29.11.2016: Concordia Chiajna – ASA Târgu-Mureş 1 – 2 (Etapa 18)

Au marcat: 0-1 Andrei Ciolacu (86), 1-1 Cristian Ciobanu (90), 1-2 Gabriel Matei (90+3)

18.03.2017: ASA Târgu-Mureș – Concordia Chiajna 2 – 1 (Etapa 2, play-out)

Au marcat: 1-0 Gabriel Mureșan (11 penalty), 1-1 Valentin Alexandru (84), 2-1 Andrei Ciolacu (87)

