Liga I, play-off, etapa a 6-a: CSU Craiova – Astra Giurgiu (20.00, Digi, Dolce, Look). CSU şi Astra s-au mai întâlnit de șapte ori în Liga 1, de patru ori s-au impus giurgiuvenii, un joc a fost câştigat de olteni.

Primul meci s-a consemnat pe 31 august 2014, 5-0 la Giurgiu. Budescu a deschis balul în prelungirile primei reprize, apoi Bukari (min. 50), Budescu de alte două ori (min. 58, 83 pen) şi Enache (min. 86) au produs cea mai severă înfrângere suferită de olteni din 2014 până în prezent. La finalul acelui meci, Emil Săndoi (antrenor principal) şi Sorin Cârţu (director tehnic) au preluat conducerea tehnică de la Ionel Gane, informează lpf.ro.

Ultima victorie bifată de giurgiuveni: 20 noiembrie 2016, CS U Craiova – Astra 0-1, marcator Cristi Săpunaru (pen).

Cea mai recentă confruntare: 11.03.2017, Astra – CS U Craiova 0-0.

Gigi Mulţescu a bifat două mandate ca antrenor al Astrei în Liga 1, primul în ediâia 2001-2002 (20 jocuri – 7 victorii – 5 remize – 8 înfrângeri), iar al doilea în sezonul 20122013 (9 jocuri – 6 victorii – o remiză – două înfrângeri).

Gigi Mulţescu vs Marius Şumudică în Liga 1 Orange: 7 jocuri – două victorii Mulţescu – 4 remize – o victorie Şumudică.

Mediile de vârstă ale celor două loturi: CS U Craiova – 25 ani şi o lună; Astra – 27 ani şi 4 luni.

Gheorghe Mulţescu (al căui contract nu a fost încă prelungit)

“Suntem preocupați să devenim mai productivi, să ne concentrăm mai mult, să nu mai ratăm atât. Ne lipsesc golurile! Trebuie să materializăm ocaziile pe care le producem și să nu mai facem gafe în apărare. O singură dată am dormit la marcaj și am luat un gol stupid, iar noi ratăm cu poarta goală. Am produs ocazii multe etape. Din păcate, nu am putut să-l recuperăm pe Briceag pentru acest joc. Sper că îl vom avea în acest final de sezon, care pentru noi se anunță extraordinar de greu, cu jocuri importante în campionat și în Cupa României. Șansele noastre la titlu s-au împuținat, dar vrem să adunăm cât mai multe puncte. Asta înseamnă și bani mai mulți pentru club”.

► Echipa probabilă: Calancea – Dimitrov, Barthe, Kelić, Bancu – Mateiu, Screciu, Zlatinski – Jazvić, A. Ivan, Băluţă

► Rezerve: Mingote, R. Petre, B. Bucurică, Fajić, Gustavo, Marković, Măzărache

► Antrenor: Gheorghe Mulţescu

Astra Giurgiu

Marius Șumudică

“Nu meritam sa pierdem cu Dinamo, am avut multe situații de a marca. La fel și cu cei de la FCSB, am dominat jocul și le-am făcut niște cadouri incredibile. Asta e, face parte din joc. Mergem la Craiova cu cei care își doresc să joace. Ieri, la antrenament am avut 13 jucători. Văd că apar probleme medicale peste noapte. Nu vreau să dezvolt subiectul, sunt mulți care își termină contractele. Nu au fost discuții despre prelungirea contractului. E destul de greu să ajungem la o înțelegere având în vedere oferta de prelungire”.

► Echipa probabilă: P. Iliev – Al. Stan, Săpunaru, Fabrício, Júnior Morais – Seto, Lovin – Al. Ioniţă II, Budescu, Filipe Teixeira – D. Niculae

► Rezerve: Boşneag, Oros, Piţian, Boubacar, Balaure, D. Florea, S. Buş

► Antrenor: Marius Şumudică

Meciurile all-time din Liga 1:

31.08.2014, Astra Giurgiu – CS Universitatea Craiova 5 – 0 (Etapa 6)

Au marcat: 1-0 Constantin Budescu (45+2), 2-0 Sadat Bukari (50), 3-0 Constantin Budescu (58), 4-0 Constantin Budescu (83p), 5-0 Gabriel Enache (86)

21.03.2015: CS Universitatea Craiova – Astra Giurgiu 0 – 0 (Etapa 23)

Au marcat: –

26.07.2015: CS Universitatea Craiova – Astra Giurgiu 1 – 2 (Etapa 3)

Au marcat: 0-1 Fernando Boldrin (50), 1-1 Alexandru Mateiu (88), 1-2 Alexandru Dandea (90+2)

30.10.2015: Astra Giurgiu – CS Universitatea Craiova 1 – 0 (Etapa 16)

A marcat: 1-0 Daniel Florea (81)

06.08.2016: Astra Giurgiu – CS Universitatea Craiova 1 – 2 (Etapa 3)

Au marcat: 0-1 Nuno Rocha (17), 1-1 Daniel Niculae (29), 1-2 Simon Măzărache (45+1)

20.11.2016: CS Universitatea Craiova – Astra Giurgiu 0 – 1 (Etapa 16)

A marcat: 0-1 Cristian Săpunaru (26 penalty)

11.03.2017: Astra Giurgiu – CS Universitatea Craiova 0 – 0 (Etapa 1, play-off)

Au marcat: –