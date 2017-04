Liga I, play-off, etapa a 6-a: FC Botoșani – Concordia Chiajna 1-0. Gol Alexandru Târnovan / LIVESCORE

Liga I, play-off, etapa a 6-a: FC Botoșani – Concordia Chiajna. Antrenorul gazdelor, Leo Grozavu, e suspendat, urmare a conflictului cu mijlocașul Cătălin Golofca.

FC BOTOȘANI – CONCORDIA CHIAJNA 1-0 / LIVE

Alexandru Târnovan (10)

FC Botoşani

Cornel Şfaiţer

“Totul se va juca până în ultima etapă. Echipa care va greşi cel mai puţin va avea cel mai mult de câştigat. Acum Iaşiul e pe val însă mai sunt destul de multe etape şi se poate întâmpla orice. În meciul de sâmbătă, Iaşiul nu ne-a fost cu nimic superioară. Am plătit tribut jocului slab din prima repriză şi nu am avut noroc în repriza a doua. Cred că dacă am fi avut puţină şansă am fi venit cu un punct din Copou. Nu-i nimic, este şi returul! Acum nu trebuie decât să ne gândim la meciul cu Chiajna. Dacă vrem să avem cu toţii sărbători liniştite, trebuie să câştigăm acest meci”.

► Echipa probabilă: Cobrea – Patache, G. Miron, A. Burcă, Muşat – Vaşvari, Bordeianu – M. Roman, L. Fülöp (Moruţan), Golofca – Kuku

► Rezerve: Albuţ, Tincu, S. Popovici, Moruţan, Cârstocea, Herghelegiu, Elek

► Antrenor: Leo Grozavu

Concordia Chiajna

Dan Alexa

“Continuăm evoluțiile bune, cum și la Timișoara am jucat bine. Jocul îmi dă încredere. Ne-a lipsit șansa, am avut ocazii cât într-un tur de campionat. Urmează meciul de la Botoșani, cea mai grea deplasare din acest play-out, întâlnim o echipă bună, care pe teren propriu a dominat absolut toate echipele din campionat. Am încredere în jucătorii mei, chiar dacă nu am câștigat în ultimele meciuri, consider că am avut un joc bun. Cred că echipa joacă bine, dar ne-a lipsit șansa. Să vedem ce vom obține din următoarele meciuri”.

► Echipa probabilă: Bălgrădean – Koenders, Dobrosavlevici, Bejan, D. Popescu – Albu (Răsdan), R. Costin – Serediuc, M. Cristescu, C. Ciobanu – Pena

► Rezerve: Drăghia, Feussi, Melinte, Răsdan, Grădinaru, Herea, V. Alexandru

► Antrenor: Dan Alexa

Meciurile all-time din Liga 1:

01.12.2013: FC Botoşani – Concordia Chiajna 0 – 2 (Etapa 16)

Au marcat: 0-1 Wellington (58), 0-2 Neluţ Roşu (78)

17.05.2014, Concordia Chiajna – FC Botoşani 1 – 1 (Etapa 33)

Au marcat: 1-0 Carlos Wellington (19 penalty), 1-1 Marius Croitoru (86)

20.09.2014: Concordia Chiajna – FC Botoşani 3 – 3 (Etapa 8)

Au marcat: 1-0 Florin Purece (4), 1-1 Gabriel Vaşvari (23 penalty), 2-1 Vasile Maftei (25), 2-2 István Fülöp (50), 2-3 István Fülöp (62), 3-3 Fernando Boldrin (72 penalty)

08.04.2015: FC Botoşani – Concordia Chiajna 3 – 0 (Etapa 25)

Au marcat: 1-0 Gabriel Vaşvari (48), 2-0 Neluţ Roşu (56), 3-0 Attila Hadnagy (75)

12.09.2015: Concordia Chiajna – FC Botoşani 0 – 0 (Etapa 10)

Au marcat: –

18.12.2015: FC Botoşani – Concordia Chiajna 5 – 1 (Etapa 23)

Au marcat: 1-0 Michael Ngadeu (13), 2-0 Gabriel Vașvari (21), 3-0 Quenten Martinus (30), 4-0 Quenten Martinus (75), 4-1 Marian Cristescu (85), 5-1 Petre Ivanovici (90+1)

19.03.2016: FC Botoșani – Concordia Chiajna 0 – 3 (Etapa 3 -play-out-)

Au marcat: 0-1 Artem Milevskiy (8), 0-2 Artem Milevskiy (70 penalty), 0-3 Christian Obodo (88)

10.05.2016: Concordia Chiajna – FC Botoşani 1 – 1 (Etapa 10 -play-out-)

Au marcat: 1-0 Marius Pena (29), 1-1 Nicolae Muşat (46)

21.09.2016: Concordia Chiajna – FC Botoşani 0 – 2 (Etapa 9)

Au marcat: 0-1 Cătălin Golofca (63), 0-2 Gabriel Vașvari (75)

05.02.2017: FC Botoşani – Concordia Chiajna 1 – 1 (Etapa 22)

Au marcat: 0-1 Ovidiu Herea (19 penalty), 1-1 Laurenţiu Buş (71)