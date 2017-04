Liga I, play-out, etapa a 6-a: ASA Tg. Mureș – ACS Poli Timișoara (15.30, Digi, Dolce, Look)

Liga I, play-out, etapa a 6-a: ASA Tg. Mureș – ACS Poli Timișoara. Palmaresul general cuprinde o victorie ASA, o victorie Poli şi două remize.

Primul meci a avut loc pe 12 august 2015, ASA – ACS Poli 0-0, informează lfp.ro.

Singura victorie din contul bănăţenilor s-a consemnat pe 28 noiembrie 2015, ACS Poli – ASA 2-0, marcatori Luchin şi Segovia Rufino.

Unicul succes bifat de ardeleni s-a înregistrat pe 25 septembrie 2016, ACS Poli – ASA 0-1, gol înscris de Ciprian Rus, jucător aflat la debut în Liga 1 Orange.

Cea mai recentă dispută din campionat a fost cea din 10 februarie 2017, ASA – Poli 0-0 (meciul s-a jucat la Cluj-Napoca, pe arena din Gruia).

În acest sezon competiţional actual, cele două s-au duelat şi în semifinalele Cupei Ligii, unde gruparea bănăţeană s-a impus cu 4-2 în deplasare şi 3-1 pe teren propriu.

Mediile de vârstă ale celor două loturi: ASA – 25 ani şi 7 luni; Poli Timişoara – 25 ani şi 11 luni.

ASA Târgu-Mureş

Ionuţ Chirilă (antrenor demis săptămâna trecută)

“Cred că e un record de Guiness Book. Sunt unul dintre singurii antrenori din lume care a fost demis în 14 zile. Când m-a sunat domnul Claudiu Maior să preiau ASA, am avut o discuţie şi i-am spus că pentru a construi o echipă puternică ai nevoie de cel puţin 6 luni, cine spune altceva minte. Mi-am asumat responsabilitatea să vin în condiţiile pe care le ştie toată lumea, nu eu am făcut selecţia, nu eu am făcut pregătirea de iarnă, campania de transferuri închisă. I-am spus lui Claudiu Maior că vin pentru un proiect pe 2 ani şi 2 luni şi mi-a spus că nimeni nu se va atinge de mine până la finalul acestui sezon. Era stipulat în contract că nimeni nu poate rezilia contractul, nici una dintre părţi. Am aflat că sunt demis miercuri. M-au anunţat că au reziliat contractul. Ionuţ Chirilă nu a avut niciun conflict cu vreun jucător de la Târgu-Mureş”.

► Echipa probabilă: Pap – Velayos, Rougalas, M. Constantin, Sin – G. Mureşan, Gorobsov – Nicoliţă, E. Dică, Fl. André – Ciolacu

► Rezerve: B. Moga, Dulap, Petra, Tornyai, Ferfelea, Candrea, C. Rus

ACS Poli Timişoara

Ionuţ Popa

“Nu ne interesează schimbarea antrenorului la ei, ci ne interesează să nu pierdem. Am socotit că ne trebuie minim 30 de puncte ca să ne salvăm de la retrogradare. Şi este normal să fii mulţumit dacă nu pierzi, dar ar fi chiar un caz fericit dacă am câştiga. Nu ştiu nici situaţia clubului lor, nici cea contractuală, nu le privesc cu interes, ci tot ce mă interesează este să aliniem o echipă cât mai bună, să facem un joc cât mai bun şi să avem un arbitraj cât mai bun, aşa cum am avut în ultima vreme”.

► Echipa probabilă: Straton – Străuţ, Scutaru, Cânu, Novak – Artean, Šoljić – Bărbuţ, Al. Popovici, Mailat – Pedro Henrique (Drăghici)

► Rezerve: Curileac, Hăruţ, Fridrich, Bocşan, G. Neagu, Drăghici, Bârnoi

Meciurile all-time din Liga 1:

12.08.2015: ASA Târgu-Mureş – ACS Poli Timişoara 0 – 0 (Etapa 6)

Au marcat: –

28.11.2015: ACS Poli Timişoara – ASA Târgu-Mureş 2 – 0 (Etapa 19)

Au marcat: 1-0 Srdjan Luchin (45+1), 2-0 Rufino Segovia del Burgo (86)

25.09.2016: ACS Poli Timişoara – ASA Târgu-Mureş 0 – 1 (Etapa 10)

A marcat: 0-1 Ciprian Rus (30)

10.02.2017: ASA Târgu-Mureş – ACS Poli Timişoara 0 – 0 (Etapa 23)

Au marcat: –