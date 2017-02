Liță Dumitru le pune tălpi celor de la CSA Steaua: ”Îmi pare rău că am jucat la Steaua. Îndemn pe toată lumea să nu joace acolo”. Fostul mare mijlocaș, care are 8 ani din carieră petrecuți în Ghencea, are o mare supărare.

„Îmi pare foarte rău că am jucat la Steaua! Aş îndemna toată lumea să nu mai joace la Steaua. Am jucat 8 ani acolo şi am primit 75 de lei. Asta e pensia mea de la Steaua”, s-a văitat Liță Dumitru, la Digi Sport.

Liță Dumitru le pune tălpi celor de la CSA Steaua: „Apropo de Talpan…”

„Apropo de clubul ăsta care se bate pe siglă, de domnul Talpan… În viaţa lor să nu se mai ducă la Steaua dacă se mai întâmpla aşa ceva (n.r dacă echipa va fi preluată din nou de Armată)”, a mai declarat Liță Dumitru la TV Digi Sport.

Ion Liță Dumitru a jucat la Steaua în perioada 1972-1980, timp în care a luat două titluri de campion, în 1976 și în 1978, deși sunt voci care susțin că aceea ar fi fost cea mai bună echipă din istoria Stelei, generația lui Liță Dumitru, Marcel Răducanu, Ștefan Sameș, Anghel Iordănescu etc.

Liță Dumitru a fost angajat și la Steaua lui Becali, dar n-a fost ținut mult timp la centrul de copii și juniori de acolo. De-a lungul timpului, el s-a mai contrat cu Becali, dar acum s-a poziționat contra Armatei, după ce și-a amintit ccă pensia primită a fost foarte mică.

Ciudat este că Liță Dumitru s-a poziționat agresiv contra echipei unde lucrează bunul său prieten Adrian Bumbescu, foarte probabil viitorul antrenor de la CSA Steaua, dacă acest proiect va demara.

Liță Dumitru a strâns 213 meciuri și 47 de goluri, în campionat pentru Steaua, iar în echipa națională a jucat de 57 de ori și a marcat 12 goluri.