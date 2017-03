LIVE TEXT: Atletico Madrid – Bayer Leverkusen 0-0. Rezultat live din Champions League. Spaniolii, ca și calificați în ”sferturi”

LIVE TEXT: Atletico Madrid – Bayer Leverkusen (miercuri, 21.45, Dolce 2). Rezultat live din Champions League. În tur, spaniolii au învins cu 4-2 și sunt ca și calificați în sferturile Ligii.

Min. 1: a început meciul.

Echipele de start

Echipe calificate în sferturi: Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester.

ACTUALIZARE / Griezmann este pericolul nr. 1 pentru Bayer Leverkusen.

Griezmann has 12 goals in 17 appearances in 2017

ACTUALIZARE, ora 12.00. Internaţionalul german de juniori Kai Havertz (17 ani), marea speranţă a echipei Bayer Leverkusen, care şi-a făcut debutul în Liga Campionilor luna trecută, cu Atletico Madrid, va rata manşa secundă a optimilor de finală, din cauză că are de susţinut un examen la şcoală.

Havertz a fost promovat în prima echipă a lui Bayer în octombrie 2016, având până acum 16 apariţii în Bundesliga (8 ca titular), reuşind 3 assist-uri. Clubul său a anunţat marţi că tânărul mijlocaş nu a fost inclus în lotul deplasat în capitala Spaniei.

Bayer Leverkusen, finalista Ligii Campionilor în 2002, a fost învinsă pe teren propriu în prima manşă, de Atletico Madrid (2-4).

Echipa germană nu a înregistrat nicio victorie în ultimele patru partide disputate în toate competiţiile, iar acum se află pe locul 10 în Bundesliga. Vinerea trecută, Bayer a remizat pe teren propriu cu Werder Bremen (1-1), în primul său meci fără antrenorul Roger Schmidt, care a fost concediat. Acesta a fost înlocuit cu Tayfun Korkut până la finalul acestui sezon.

Atletico echipa probabilă (4-4-2): Oblak – Vrsaljko, Godin, Savic, Hernandez – Gaitan, Saul Niguez, Koke, Carrasco – Griezmann, Correa.

Bayer echipa probabilă (4-2-3-1): Leno – Jedvaj, Toprak, Dragovic, Wendell – Baumgartlinger, Kampl – Bellarabi, Volland, Brandt – Chicharito Hernandez.

Atletico Madrid nu se poate baza pe Filipe Luis si Gabi. Avertizați pe BayArena, ei sunt suspendați pentru jocul de miercuri seara. Fernando Torres si Kevin Gameiro au lipsit in victoria din weekend datorita unor accidentari si sunt incerti pentru acest joc.

Hakan Calhanoglu și Benjamin Henrichs sunt suspendați pentru acest joc. Jonathan Tah este accidentat.

Bayer Leverkusen a evoluat ultima dată pe Vicente Calderon tot în luna martie, cu doi ani în urmă, atunci când pierdea cu 0-1 și rata calificarea la loviturile de departajare.

