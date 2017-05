După ce a rezolvat “de unul singur” meciul tur cu Atletico (3-0), marcând toate cele trei goluri ale întâlnirii, Cristiano Ronaldo se pregătește pentru o nouă reprezentație de gală, care să o ducă pe Real în finala Ligii Campionilor de la Cardiff (3 iunie).

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema și Gareth Bale joacă împreună la Real Madrid din 2013, iar eficiența acestui trident ofensiv (356 de goluri în ultimele patru sezoane) i-a făcut pe jurnaliști să-l boteze BBC. Între timp, reprezentanții presei au constatat că din BBC a rămas doar C, deoarece portughezul a marcat mai mult de jumătate (56%) din golurile reușite de tripleta amintită (Benzema – 25%, Bale – 19%).

Contribuția lui Cristiano Ronaldo este aceeași și când vine vorba de stagiunea actuală (57%), o dovadă a constanței extraordinare a lusitanului. Forma de invidiat a lui Cristiano din acest an, ilustrată cel mai bine de cele opt goluri marcate în ultimele trei meciuri din Liga Campionilor, i-a făcut până și pe jurnaliștii de la France Football să se întrebe, mai degrabă retoric, cine îl mai poate depăși pe lusitan în cursa pentru obținerea Balonului de Aur.

Pe lângă calificarea în finala Ligii, Ronaldo o poate ajuta pe Real să egaleze recordul mondial de meciuri consecutive cu gol marcat. Albii scutură plasele porților adverse de 60 de partide și mai au nevoie de una singură pentru a o ajunge din urmă pe Bayern München.

When @Cristiano got the better of his Portuguese team-mate ?#UCL pic.twitter.com/WHLFVIRBmR

— Champions League (@ChampionsLeague) May 10, 2017