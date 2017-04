Bayern München – Real Madrid este “clasicul” cupelor europene: nici o altă confruntare nu s-a repetat atât de mult în istoria întrecerilor continentale. Duelul dintre cei doi monștri sacri a ajuns, astăzi, la episodul 23.

Bayern: Neuer – Lahm, Boateng, Martinez, Alaba – Alonso, Vidal – Robben, Thiago, Ribery – Muller

Antrenor: Carlo Ancelotti.

Real: Navas – Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo – Casemiro, Kroos, Modric – Bale, Ronaldo, Benzema. Antrenor: Zinedine Zidane

Arbitru: Nicola Rizzoli (Italia)

— Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2017