Olympique Lyon și Ajax Amsterdam joacă, joi, pentru un loc în finala Ligii Europa. Oaspeții pornesc cu un mare avantaj, după ce, în jocul tur, din Olanda, s-au impus cu 4-1.

Lyon – Ajax 2-1 (22.05, Dolce 2, sport.ro); în tur: 1-4



Lyon: A. Lopes – Rafael, Nkoulou, Diakhaby, Morel – Tolisso, Gonalons – Cornet, Fekir, Valbuena – Lacazette. Antrenor: Bruno Genesio.

Ajax: Onana – Veltman, D. Sanchez, de Ligt, Viergever – Ziyech, Schone, Klaassen – B. Traore, Dolberg, A. Younes. Antrenor: Peter Bosz.

Start în actul doi.

PAUZĂ.

Min. 45+1: formidabilul Lacazette aduce gazdele în avantaj. Francezii intră în avantaj la cabine și mai speră.

Min. 45: Lacazette a egalat dintr-un penalty obţinut tot de el.

Min. 27, 0-1: danezul Dolberg a deschis scorul pentru olandezi, după ce l-a lobat pe portarul lui Lyon, Anthony Lopes.

Meanwhile, a quick Ziyech free-kick sent Younes clear, but the No11 shot over with Anthony Lopes bearing down. Big chance. #UEL pic.twitter.com/CJ05z6MNfr — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 11, 2017

Min.10: șutul lui Mathieu Valbuena a fost reţinut de portarul lui Ajax, Onana.

A început meciul.

Coregrafie spectaculoasă a suporterilor de pe Stade de Lumieres.

Take a peek in the dressing rooms of Lyon and Ajax as we count down to kick-off… #UEL pic.twitter.com/U3KizOkrCg — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 11, 2017

Un rezultat care, pentru Lyon, nu pare chiar de nerecuperat, trupa franceză visând la o minune în partida de pe teren propriu.

Antrenorul de la Lyon, Bruno Genesio este optimist, înaintea acestui joc extrem de complicat pentru echipa sa.

”Va trebui să ne creem șanse pe care să le fructificăm, dar și să rămânem calmi și organizați, când pierdem mingea. Trebuie să fim optimiști și să ne gândim că, dacă vom încrie trei goluri lui Ajax, putem ajunge în finală”, a declarat Bruno Genesio pentru BBC.

În ultima etapă de campionat, Lyon s-a impus greu, pe teren propriu, cu FC Nantes, scor 3-2, după ce oaspeții au condus la pauză cu 1-0.

Lyon – Ajax. ”Lăncierii”, moral ridicat

În ceea ce o privește pe Ajax, trupa olandeză este marea favorită a acestei semifinale, după victoria zdrobitoare din tur, 4-1.

Moralul echipei este ridicat, după ce, în ultima rudă din Olanda, ”lăncierii” au câștigat cu 4-0 cu GA Eagles și s-au apropiat la un punct de prima clasată, marea rivală Feyenoord Rotterdam.

În plus, olandezii sunt neînvinși în ultimele cinci întâlniri directe cu Olympique Lyon.

Echipe probabile:

Lyon: Lopes – Jallet, Mammana, Nkoulou, Morel – Gonalons, Tousart – Cornet, Fekir, Valbuena – Lacazette

Ajax: Onana – Veltman, Sanchez, Viergever, Riedewald – Klaasen, Schone, Ziyech – Traore, Dolberg, Younes