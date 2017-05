Real Madrid – Atletico Madrid se dispută pentru a cincea oară în Liga Campionilor, în ultimii trei ani. De fiecare dată, câștig de cauză au avut Cristiano Ronaldo și colegii lui, care au câștigat de două ori trofeul după finale cu rivala din capitala Spaniei (2014, 2016).

Pauză pe Santiago Bernabeu. Real Madrid conduce meritat după primele 45 de minute. Albii au fost mai periculoși decât oaspeții, care au avut o singură oportunitate de a marca.

Minutul 29: Benzema reia din foarfecă, peste poartă, din fața careului mic al lui Atletico Madrid. Este a doua ocazie mare ratată de atacantul francez al lui Real Madrid.

.@Cristiano has scored the most goals in #UCL semi-final history with 11 ? pic.twitter.com/dEOFmoBbcv — Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2017

Minutul 16: Navas intervine salvator în fața lui Gameiro, scăpat singur spre poarta lui Real Madrid. Prima mare oportunitate irosită de Atletico Madrid.

50 – Cristiano Ronaldo has now scored his 50th Champions League knockout goal, the first player to reach this milestone. Landmark. pic.twitter.com/E36aPcT6w8 — OptaJoe (@OptaJoe) May 2, 2017

Minutul 10: Cristiano Ronaldo a deschis scorul! Portughezul a reluat cu capul în plasă, din fața careului mic, o centrare șutată. La faza anterioară, însă, atacantul lui Real Madrid s-a aflat în ofsaid, dar arbitrul nu a fluierat, iar mingea a rămas la albi.

101 – Cristiano Ronaldo has now scored more Champions League goals than Atlético de Madrid (100). Colossal. — OptaJohan (@OptaJohan) May 2, 2017

Minutul 7: Carvajal a pătruns în careu și a șutat la poartă, Oblak a respins în față, fix în piciorul lui Benzema, care, surprins, a trimis pe lângă poartă din fața careului mic. Mare ocazie pentru gazde!

ACTUALIZARE (2 mai, ora 15.08): cotidianul As scrie astăzi că fotbaliștii, antrenorii și toți cei care se îngrijesc de echipa lui Real Madrid vor împărți o primă de 40 de milioane de euro, dacă vor realiza “dubla de aur”, adică dacă vor câștiga titlul în Spania și Liga Campionilor. Florentino Perez, președintele albilor, își dorește foarte mult această performanță, pe care gruparea lui a reușit-o ultima dată în 1958!

Real Madrid – Atletico Madrid 1-0

A marcat: Ronaldo (10)

Real Madrid: Navas – Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo – Casemiro – Modric, Kroos – Isco, Benzema, Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane

Atletico Madrid: Oblak – Savic, Lucas, Godin, Filipe Luis – Koke, Gabi, Saul Niguez, Carrasco – Griezmann, Gameiro. Antrenor: Diego Simeone

Arbitru: Martin Atkinson (Anglia)

Retur: 10 mai

Real este coșmarul european al lui Atletico

Real Madrid reprezintă un coșmar pentru Atletico Madrid, când vine vorba de dueluri în cupele europene. Cele două echipe s-au întâlnit de șapte ori până acum, de fiecare dată în Liga Campionilor (fosta Cupa Campionilor Europeni), și Real a triumfat mereu. Atletico are o singură victorie: 1-0 în returul semifinalei ediției 1958-1959, dar nu i-a folosit la nimic, pentru că adversarii au câștigat meciul de departajare cu 2-1 și s-au calificat în finală (după 2-1 în partida tur).

Elevii lui Diego Simeone își doresc să răzbune înfrângerile suferite în fața albilor în finalele Ligii Campionilor din 2014 (1-4, Sergio Ramos egalând la 1 pentru Real în prelungirile timpului regulamentar) și 2016 (1-1 și 3-5 după loviturile de departajare).



Cristiano Ronaldo vânează două recorduri

Trupa lui Zidane a stabilit un record în acest sezon, fiind prima echipă prezentă în semifinalele Ligii Campionilor pentru al șaptelea an consecutiv. În această perioadă, albii au ajuns de numai două ori în finală, dar când au făcut-o, au cucerit trofeul. Ultima înfrâgere suferită de Real pe teren propriu în Liga Campionilor datează din 10 martie 2015 (3-4 cu Schalke), iar ultimul eșec acasă în fața lui Atletico – din 27 februarie 2016 (0-1).

Cristiano Ronaldo mai are nevoie de patru reușite pentru a ajunge la 400 de goluri marcate pentru Real Madrid în toate competițiile. Atacantul portughez a înscris doar în campionatul Spaniei 364 de goluri, performanță datorită căreia ocupă locul 3 în clasamentul all-time al golgheterilor din cele mai puternice cinci campionate europene, după englezul Jimmy Greaves (366 de goluri) și germanul Gerd Müller (365 de goluri).

Pentru al doilea loc în finala de la Cardiff se vor înfrunta AS Monaco și Juventus (3 și 9 mai).