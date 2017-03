LIVE TEXT: România – Danemarca, în preliminariile CM 2018 (azi, 21.45, Cluj-Napoca, TVR1)



Echipele probabile:

România: Tătăruşanu – Săpunaru, Chiricheș, Toșca – Benzar, Răzvan Marin, Pintilii, Latovlevici – Stanciu – Chipciu, Keșeru. Antrenor: C. Daum.

Danemarca: Schmeichel – Kjaer, Christensen, Bjelland – Ankersen (Dalsgaard), Kvist, Delaney, Durmisi – Eriksen – Vibe, Cornelius. Antrenor: A. Hareide.

O informare din partea Poliției anunță că a fost depistată deja o persoană care a încercat să introducă materiale pirotehnice în Cluj Arena, cu trei zile înaintea meciului. Persoanei în cauză i s-a întocmit dosar penal, iar controlul prealabil al forțelor de ordine a fost întărit.

ACTUALIZARE 26 martie, ora 11.15. Naționala României pleacă de la hotel spre stadion la ora 19:40.

ACTUALIZARE 26 martie, ora 11.00. Tricolorii și-au ales numerele. Surprizele FRF pentru suporteri. România – Danemarca (duminică, 21.45, Cluj-Napoca). Cei 23 de tricolori aleși de Daum pentru meciul de cu danezii

ACTUALIZARE 26 martie, ora 10:35. Tricolorii fac în această dimineață la hotel ultimele ședințe tehnico-tactice. Dacă vremea va fi frumoasă, Christoph Daum îi va scoate pe jucători la o plimbare în jurul stabilimentului, la ora 17:30.

ACTUALIZARE 26 martie, ora 10:30. S-a oprit ploaia. Soarele încearcă să-și facă timid loc printre nori.

ACTUALIZARE 26 martie, ora 08:00. A început ploaia la Cluj. Sunt 10 grade Celsius.

Grupa E: România, Danemarca, Polonia, Muntenegru, Armenia, Kazahstan

► 4 septembrie 2016: Danemarca – Armenia 1-0 (Eriksen 17), Kazahstan – Polonia 2-2 (Khizhnichenko 51, 58 / Kapustka 9, Lewandowski 35-pen.), România – Muntenegru 1-1 (Popa 85 / Jovetić 87)

► 8 octombrie 2016: Armenia – România 0-5 (Stancu 4-pen., Popa 10, Marin 12, Stanciu 29, Chipciu 60), Muntenegru – Kazahstan 5-0 (Tomašević 24, N. Vukčević 59, Jovetić 64, Bećiraj 73, Savić 78), Polonia – Danemarca 3-2 (Lewandowski 20, 36-pen., 48 / Glik 49-autogol, Y. Poulsen 69)

► 11 octombrie 2016: Kazahstan – România 0-0, Danemarca – Muntenegru 0-1 (Bećiraj 32), Polonia – Armenia 2-1 (Mkoyan 48-autogol, Lewandowski 90+5 / Pizzelli 50)

► 11 noiembrie 2016: Armenia – Muntenegru 3-2 (A. Grigoryan 50, Haroyan 74, Ghazaryan 90+3 / Kojašević 36, Jovetić 38), Danemarca – Kazahstan 4-1 (Cornelius 15, Eriksen 36, 90+2, Ankersen 78/ Suyumbayev 17), România – Polonia 0-3 (Grosicki 11, Lewandowski 83, 90+1-pen.)

► 26 martie 2017: Armenia – Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru – Polonia, România – Danemarca (ora 21:45)

► 10 iunie 2017: Kazahstan – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – Armenia, Polonia – România (ora 21:45)

► 1 septembrie 2017: Kazahstan – Danemarca (ora 19:00), Danemarca – Polonia, România – Armenia (ora 21:45)

► 4 septembrie 2017: Armenia – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – România, Polonia – Kazahstan (ora 21:45)

► 5 octombrie 2017: Armenia – Polonia (ora 19:00), Muntenegru – Danemarca, România – Kazahstan (ora 21:45)

► 8 octombrie 2017: Danemarca – România, Kazahstan – Armenia, Polonia – Muntenegru (ora 19:00)

Clasamentul grupei E

1. Polonia 4 3 1 0 10-5 10 2. Muntenegru 4 2 1 1 9-4 7 3. Danemarca 4 2 0 2 7-5 6 4. ROMÂNIA 4 1 2 1 6-4 5 5. Armenia 4 1 0 3 4-10 3 6. Kazahstan 4 0 2 2 3-11 2

ACTUALIZARE 26 martie, ora 08.00. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a văzut cu ochii lui ce înseamnă spiritul U Cluj. ”Șepcile roșii” au făcut spectacol cu ”Steaua” | FOTO & VIDEO

ACTUALIZARE 25 martie, 21.00. Cine va fi căpitan? Uite banderola, nu e banderola. Chiricheş a vorbit în calitate de căpitan despre meciul cu Danemarca, dar selecţionerul l-a băgat în ceaţă

ACTUALIZARE 25 martie, 20.00. Antrenamentul tricolorilor în imagini. România – Danemarca. Galerie FOTO de la antrenamentul oficial al tricolorilor de la Cluj-Napoca / VIDEO



ACTUALIZARE 25 martie, 19.30 Daum încearcă să fie pozitiv. Răspunsul lui Daum când a fost întrebat de reporterul Libertatea dacă se gândește la demisie dacă nu bate Danemarca / FOTO&VIDEO



ACTUALIZARE 25 martie, 19.00. Mesajul lui Sabău. Tricolori, repetați istoria! În 1989, i-am bătut pe danezi și ne-am calificat la Mondiale după 20 de ani. Neluțu Sabău: ”Acum e rândul vostru!” | VIDEO



ACTUALIZARE 25 martie. Hareide aruncă presiunea pe noi! Selecţionerul Danemarcei, Age Hareide, ne-a arătat colţii: „România joacă acasă și poate că presiunea este mai mare pentru ei”



ACTUALIZARE 25 martie, ora 18.30. Jucătorii pregătiți de Christoph Daum au ajuns la stadion. Urmează conferința de presă, apoi, de la ora 19.15, antrenamentul oficial de pe Cluj Arena.

ACTUALIZARE 25 martie, ora 15.00: Laurențiu Reghecampf crede că Mihai Pintilii va fi unul dintre cei mai buni fotbaliști în meciul cu Danemarca, de duminică, de pe Cluj Arena.

ACTUALIZARE 25 martie, ora 13.15: Se pare că selecționerul Christoph Daum, care a afișat o mină extrem de preocupată la sosirea pe aeroportul din Cluj-Napoca, s-a decis asupra omului care va fi trimis în avanposturi. După ultimele informații, Daum va începe cu Claudiu Keșeru, în timp ce Denis Alibec va rămâne pe banca de rezerve.

ACTUALIZARE 25 martie, ora 13.00: După aproximativ o oră de zbor, delegația României a ajuns la Cluj-Napoca. Tricolorii s-au îmbarcat în autocar și au plecat direct la hotel.



Astăzi, de la ora 19.15, pe Cluj Arena, va avea loc antrenamentul oficial al naționalei pregătite de neamțul Christoph Daum.

ACTUALIZARE 25 martie, ora 11.10: Echipa națională de fotbal a României a plecat, sâmbătă dimineață, de la București spre Cluj-Napoca. „Trebuie neapărat să obținem o victorie, dacă nu, ieșim din cărțile calificări” , a declarat Ionel Augustin, membr al Comisiei Tehnice de la FRF.

ACTUALIZARE 25 martie, ora 10.15. Programul acțiunilor de sâmbătă, de la Cluj-Arena.

► 17:30 – conferință de presă Danemarca

► 18:00 – antrenament oficial Danemarca deschis presei primele 15 minute

► 18:30 – conferință de presă Christoph Daum și Dragoș Grigore

► 19:15 – antrenament oficial România deschis presei primele 15 minute

Posibila echipă de start a României: Tătărușanu – Săpunaru, Chiricheș, Toșca – Benzar, Marin , Pintilii, Latovlevici – Stanciu – Chipciu, Keșeru.

Câinii Poliției Române, special antrenați să găsească materiale pirotehnice, vor fi aduși la porțile de intrare în Cluj Arena și vor asista la controlul obișnuit care se aplică spectatorilor la intrarea pe stadion

FRF face încă un apel către toți suporterii Naționalei care vor intra pe stadion să se manifeste civilizat, să nu producă violențe și să nu încerce să perturbe meciul cu materiale pirotehnice. Orice abatere de la normele de civilizație de pe stadioane se va repercuta direct asupra echipei României prin posibile suspendări ale terenului sau prin interzicerea susținătorilor în tribune la viitoarele meciuri din campania pentru calificare la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia. Ne dorim să avem echipa României la CM 2018, să o ajutăm și din tribune să ajungă acolo!

ACTUALIZARE 25 martie, ora 9.00. Constantin Budescu a dezvăluit şi ce l-a făcut să se gândească la această posibilitate de a pune ghetele-n cui.

”Eu am avut noroc că am ajuns până aici. Sunt condiţii destul de dificile la noi în ţară. După ce am plecat de la Petrolul şi am ajuns la Astra a fost o situaţie delicată. M-am certat cu cei de acolo şi am fost trimis la Divizia D. Chiar mă gândeam să mă las de fotbal şi să mă apuc de altceva. Erau nişte condiţii grele. Aveam vreo 23 de ani cred. Cred că în situaţia mea au fost foarte mulţi jucători şi mai talentaţi decât mine. După care am revenit la prima echipă, am jucat într-un meci la Universitatea Cluj, am intrat în minutul 78 şi am marcat două goluri. De acolo mi s-a schimbat cariera”, a spus Budescu la TV Dolce Sport.

ACTUALIZARE 24 martie, ora 21.00. Fostul selecționer Victor Pițurcă, la Dolce Sport.

”Întâlnim un adversar peste nivelul nostru valoric.

Eu cred că Alibec și Keșeru ar putea să joace împreună. Alibec e un atacant tehnic, Keșeru e un marcator înăscut…

Din experiența mea, după cum am început, sunt șanse minime să ne calificăm. Depinde foarte mult de acest joc, pentru că eu cred că tot Danemarca e echipa favorită pentru locul 2.

Nu mi se pare în neregulă că vor să-i prelungească contractul selecționerului. Depinde de strategia Federației. Cred că domnul Daum ar fi trebuit să primească patru ani de contract, nu doi, ca să aibă liniște. Dar orice antrenor, dacă vede că nu are șanse de reușită, dacă nu are rezultate, ar putea pleca singur. Nu cred că Daum, la valoare sa, va ține de scaun”.

ACTUALIZARE 24 martie, 16.30. Profețiile lui ”Corleone”. Dumitru Dragomir l-ar aduce înapoi la națională pe Victor Pițurcă. ”Corleone” crede că Burleanu mai prinde un mandat ”dacă e pus iar de Servicii”, iar ”Prodanca ar putea deveni șefa Ligii”

ACTUALIZARE 24 martie, 13.30. Război pe rețelele de socializare. Românii și danezii au început războiul psihologic pe rețelele de socializare | VIDEO

ACTUALIZARE 24 martie, 11.30. Prefața meciului cu Dragoș Grigore. Căpitanul Dragoș Grigore dă semnalul de luptă pentru victoria cu Danemarca: ”Nu ne mai permitem pași greșiți” | VIDEO

ACTUALIZARE 24 martie, 10.30. Danezii se distează. Danezii s-au distrat în cantonament încercând să vorbească în limba română. Vedeți cum s-au descurcat | GALERIE FOTO&VIDEO

ACTUALIZARE 24 martie, ora 9.30. ”Toate meciurile sunt importante, fiind si unul decisiv care ne scoate sau ne mentine in cursa de calificare devine mult mai important. Eu cred ca avem un adversar puternic, asa cum Danemarca a fost pentru noi întotdeauna, aproape, sau cel putin cat am jucat eu la echipa natională. Victoria, cum am spus ne mentine in lupta pentru calificare, iar o infrangere, probabil, ar fi capitală pentru noi in ceea ce inseamna această cursa. De aceea este si sper ca baietii să-si dea seama de acest lucru, să stranga rândurile, sa fie super motivati si mobilizati pe acest meci, să reuseasca să castige”,, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la Dolce Sport.

Sistemul cu 3 fundasi centrali, care pare să fie tot mai folosit atât în campionatul intern, cât și la nivel de națională, nu este pe placul fostului decar al „tricolorilor”. Adi Mutu vrea să vadă atac și, implicit, multe goluri: ”Sunt diferite scheme. Eu cred ca da, daca vom juca cu 3 fundasi centrali, vom juca in primul rand pentru a nu pierde, pentru ca pe faza de aparare vor fi 5 jucatori, coborand si fundasii laterali vom fi 5 în aparare. Nu stiu daca e cel mai indicat dat fiindcă as vrea sa vad la echipa nationala o echipa care ataca, o echipa facuta pe atac, iar acest lucru depinde foarte mult de cum o sa interpreteze baietii acest mod de a juca”.

ACTUALIZARE 24 martie, ora 9.00. Ce pregătește Christoph Daum? Christoph Daum pregătește o echipă inedită pentru a surprinde Danemarca. Sare din schemă căpitanul Grigore?

ACTUALIZARE 24 martie, ora 8.30. Mesajul lui Adi Popa. Adi Popa ne dă speranțe că vom bate Danemarca: ”Știm foarte bine ce avem de făcut. I-am studiat zilnic” | VIDEO

ACTUALIZARE 24 martie, ora 8.00. Săpunaru se distrează. Săpunaru a făcut pe fotoreporterul la antrenament. Secundul Verkempinck avertizează: ”Dacă pierdem e aproape imposibil să ne mai calificăm” | GALERIE FOTO & VIDEO

ACTUALIZARE 23 martie, ora 16.30. Stanciu bagă groaza-n ei! Băgăm frica în danezi. Nicolae Stanciu și-a tatuat pe mâna dreaptă chipul lui Joker, rivalul lui Batman

ACTUALIZARE 23 martie, ora 16.00. Azi, fostul internațional Didi Prodan ar fi împlinit 45 de ani. Daniel Prodan ar fi împlinit azi 45 de ani. Panduru, Răducioiu și Adi Ilie, la momântul lui ”Tătuca” / GALERIE FOTO & VIDEO

ACTUALIZARE 23 martie, 15.30. Vineri începe ”săptămâna europeană”. Preliminariile Cupei Mondiale 2018, etapa a 5-a. Programul și televizările meciurilor din weekend. Portugalia – Ungaria, șocul rundei

ACTUALIZARE 23 martie, ora 15.00. A fi sau a nu fi! Cine pe cine demite? Meciul România – Danemarca este decisiv pentru selecționerii Christoph Daum și Age Hareide

ACTUALIZARE 23 martie, ora 12.00. Danezii, fără atacanți. Dolberg, golgheterul lui Ajax, nu mai vine cu echipa Danemarcei la Cluj. Veste uriașă pentru tricolori

ACTUALIZARE 23 martie, ora 11.00. Florentina, cea mai bună fotbalistă din Danemarca. Gânduri despre România – Danemarca. Florentina Olar, cea mai bună fotbalistă din Danemarca, crede în victoria tricolorilor: ”Danezii sunt buni, dar nu invincibili”

ACTUALIZARE 23 martie, ora 10.00. Nordicii ne amenință. Danezul Eriksen ne amenință: ”Încă un eșec ar fi o lovitură de moarte!”. Convocare de ultimă oră

ACTUALIZARE 23 martie, 8.35. Joi, la baza de la Mogoșoaia, de la 12:30, are loc conferință de presă la care participă Ionuț Badea și belgianul Rudi Verkempinck, ”secunzii” lui Christoph Daum. Urmează apoi conferința lui Adi Popa.

ACTUALIZARE 23 martie, 8.30. Ghidul celor care vor fi duminică, pe Cluj-Arena! FRF a publicat ghidul suporterilor la meciul România – Danemarca. La ce oră se deschid porțile Cluj Arena

ACTUALIZARE 23 martie, ora 8.15. Uite cu cine am făcut noi egal! Kazahstan a fost învinsă de Cipru! Uite cu cine am făcut noi 0-0!

ACTUALIZARE 23 martie, ora 8.00. Portarii cu ochelari pentru… creier. Preliminarii CM 2018. Portarii Elveției au probat ochelarii care stimulează creierul / VIDEO

ACTUALIZARE 22 martie, ora 21:45. Bogdan Stancu a părăsit cantonamentul naționalei. Staff-ul tehnic al primei reprezentative împreună cu cel medical au luat hotărârea ca Bogdan Stancu să revină la echipa de club pentru recuperare. Din cauza problemelor medicale cu care s-a prezentat la reunirea lotului, atacantul lui Bursaspor nu poate fi recuperat în timp pentru partida cu Danemarca.

ACTUALIZARE 22 martie, ora 17.00. Denis Alibec a răspuns, pentru site-ul frf.ro, întrebărilor fanilor.

ACTUALIZARE 22 martie, ora 16.00. Detalii de la antrenamentul de miercuri al tricolorilor. Tricolorii au exersat fazele fixe și l-au băgat în poartă pe Moți. Stancu a lipsit de la antrenament | VIDEO



ACTUALIZARE 22 martie, ora 11.00. La această oră, tricolorii se antrenează la baza de la Mogoșoaia.

ACTUALIZARE 22 martie, ora 9.00. Gicu Grăzav vorbește despre revenirea la națională, despre viața personală și despre meciul cu Danemarca. Gicu Grozav vorbește despre experiența trăită în Cecenia, viața sentimentală și planurile de viitor. ”Vreau să redevin om de bază la națională!” | EXCLUSIV&VIDEO

ACTUALIZARE 22 martie, ora 8.00. E ziua fostului selecționer Emeric Ienei. Emeric Ienei împlinește astăzi 80 de ani: “Îmi doresc să mai trăiesc zece ani” | EXCLUSIV

ACTUALIZARE 21 martie, ora 21.00. ”Trebuie găsită soluția victoriei. N-avem alternativă. Trebuie să știm să punem presiune, și cu minge și fără minge, să aducem mingea de cât mai multe ori în suprafața de pedeapsă a lor.Trebuie să-i facem să greșească, avem nevoie de o victorie ca de aer”, a spus ”Regele”, într-o intervenție telefonică la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club.

ACTUALIZARE 21 martie, ora 20.00. ”Bogdan Stancu nu s-a mai antrenat în ultimele 3 săptămâni, din cauza faptului că are două coaste fisurate. A încercat luni să intre în sala de forță, dar din păcate a simțit dureri mari. Sunt jucători care suportă infiltrațiile, jucători care nu suportă. De exemplu, Pintilii a jucat la Campionatul European cu infiltrații, pentru că avea o coastă fisurată. Puțină lume știe asta”, a declarat consilierul Andrei Vochin, la FRF TV.



”Meciul unei Naţiuni” se joacă duminică, 26 martie, pe Cluj Arena, fiind cel de-al cincilea meci al ”tricolorilor” în calificările pentru Cupa Mondială FIFA Rusia 2018 şi totodată al treilea jucat acasă. Comentată de Emil Hossu-Longin şi Marian Olaianos, partida România-Danemarca poate fi urmărită în direct la TVR 1, TVR HD şi TVR+, de la ora 21.45.

Ea va fi precedată, şi urmată, de la orele 21.00 şi 23.45, de ediţii speciale Repriza a treia, în direct de la Cluj Arena, cu Costin Deşliu, Mihai Stoichiţă, Ovidiu Ioaniţoaia, Marius Mitran, Cristian Balaj şi un invitat surpriză. După miezul nopţii, la TVR 1 şi TVR HD, vor fi rezumatele tuturor partidelor disputate duminică în grupa noastră şi în celelalte grupe de calificare.

TVR pregăteşte meciul la standarde înalte: peste 100 de oameni angrenaţi, 2 care HD, 13 camere pentru transmisia multilaterală, 6 camere pentru transmisia unilaterală (studio, teren, intrare VIP, vestiare, zonă mixtă), 3 echipe de filmare separate. De vineri, 24 martie, toate jurnalele sportive vor include intervenţii de la Cluj, cu noutăţi pentru fani. Dochiţa Moşoianu şi Vlad Arhire vor afla şi transmite toate informaţiile şi reacţiile celor implicaţi.

Întâlnirea cu Danemarca de duminică este cel de-al zecelea meci direct disputat de cele două echipe, cele nouă jucate până acum fiind încheiate cu patru victorii pentru România, două egaluri şi trei victorii ale danezilor, golaveraj 17-14. Două campanii de calificare cu duel direct au susţinut cele două reprezentative, pentru EURO 2004 şi pentru Cupa Mondială din 1990.

În martie 2003, cele două echipe s-au revăzut, în duelul pentru un loc la Campionatul European. Pe nisipul de la Bucureşti au învins danezii cu 5-2, iar după jumătate de an, la Copenhaga, a fost 2-2, în urma unui meci nebun, cu cinci ocazii în faţa porţii ale tricolorilor la 2-1 şi cu un gol egalizator înscris de Martin Laursen în ultimele secunde ale prelungirilor.

Ultimul meci direct, amical, pe 18 noiembrie 2014, la Bucureşti, s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru noi. Selecţioneri erau atunci Anghel Iordănescu şi Morten Olsen.

Din grupa E de calificare la Cupa Mondială FIFA Rusia 2018 mai fac parte, alături de reprezentativele României şi Danemarcei, naţionalele Poloniei, Muntenegrului, Armeniei şi Kazakhstanului. Următorul meci pe care îl va avea Naţionala după întâlnirea de duminică, de la Cluj-Napoca, va fi pe 10 iunie, în deplasare, în compania reprezentativei Poloniei.

ACTUALIZARE 21 martie, ora 19.00. Elevii lui Daum s-au pregătit la sala de forță. Tricolorii se pregătesc în sala de forță pentru luptele cu danezii | VIDEO

ACTUALIZARE 21 martie, ora 18.00. Nordicii au portar tare. Kasper Schmeichel, fotbalistul anului! Portarul adversarei României, cel mai bun jucător danez pentru a doua oară la rând. Olar, premiată

ACTUALIZARE 21 martie, ora 13.30. Gândurile lui Christoph Daum înainte de meci. Christoph Daum caută cu GPS-ul victoria cu Danemarca: ”Trebuie să avem o mentalitate ofensivă din prima secundă” | GALERIE FOTO

ACTUALIZARE 21 martie, ora 12.30. Nicolae Stancu se visează erou cu danezii: ”Așa vreau să-mi spune după meci”. Nicolae Stanciu, cel mai bine cotat fotbalist român, promite victoria cu Danemarca: ”Ar fi frumos să dați titlul StanTwo” | EXCLUSIV

ACTUALIZARE 21 martie,ora 10.30. Bogdan Stancu a părăsit lotul tricolor. UPDATE. Bogdan Stancu, suspect de fisură la coastă, incert pentru Danemarca. Decizia finală, joi sau vineri

ACTUALIZARE 20 martie, ora 20.00: Probleme în tabăra daneză. Doi dintre jucătorii din linia ofensivă, Kasper Dolberg şi Nicolai Jorgensen, sunt accidentaţi. Kasper Dolberg, 18 goluri pentru Ajax în acest sezon, are probleme la aductori, iar Nicolai Jorgensen, 23 de goluri pentru Feyenoord, acuză dureri la coapsă. Ambii sunt incerţi pentru jocul cu România, de la Cluj-Napoca.

Citiți și Danezii ne consideră victime sigure: ”Suntem mai buni! Îi putem bate pe români”

ACTUALIZARE 20 martie, ora 18.15. Antrenamentul s-a terminat. Urmează o sesiune de autografe pentru fanii prezenți la Mogoșoaia. La ședința de pregătire au venit și șefii FRF, Răzvan Burleanu, Gabriel Bodescu și Andrei Vochin. Dorin Rotariu, Răzvan Marin și Săpunaru au mai rămas pe teren pentru o scurtă sesiune alături de junioarele de la CSȘ Târgoviște, Fair Play București și Universitatea Alexandria!





Pintilii, golul serii

ACTUALIZARE 20 martie, ora 17.45: Tricolorii au jucat la două porți, pe teren redus, cu diferite sarcini. Una dintre echipe a fost compusă din: Pantilimon – Benzar, Săpunaru, Toșca, Latovlevici, R. Marin, Ad.Popa, Chipciu, N. Stanciu, Alibec. Cealaltă arată astfel: Fl. Niță – Hanca, Dr. Grigore, Moți, Pintilii, D. Rotariu, Bicfalvi, Budescu, A. Ivan, Keșeru. Florin Niță a comis și la această miuță o gafă care a stârnit hohote în tribune. Stelistul e într-o formă deplorabilă. Keșeru n-a ratat nimic, a dat goluri din toate pozițiile. Reușita serii i-a aparținut însă lui Pintilii, care l-a învins pe Niță cu un șut de la distanță în vinclu.

Grozav are un deget fisurat

ACTUALIZARE 20 martie, ora 17.30: Tătărușanu, Chiricheș, Prepeliță și Gicu Grozav (fisură la un deget de la mână) se antrenează separat, fac alergări ușoare, alături de preparatorul fizic. Cei patru s-au retras din grup după terminarea încălzirii. Restul grupului lucrează cu mingea.

ACTUALIZARE 20 martie, ora 17.00: Antrenamentul a început. Tricolorii sunt urmăriți de aproximativ 150 de fani, dintre care mulți copii de la diverse cluburi.

Fotbaliștii le-au oferit flori doamnelor și domnișoarelor din tribune, într-un gest „retroactiv”, pentru 1 și 8 martie. Christoph Daum le-a făcut cadou tricouri ale naționalei unor copii. La primul antrenament pentru jocul decisiv cu Danemarca participă 24 de jucători. Lipsește doar accidentatul Bogdan Stancu, intrat pe mâna medicului Laurențiu Oproiu. Atacantul de la Bursaspor va rămâne în cantonament, chiar dacă are șanse infime să joace.

Iată câteva imagini de la primul antrenament al naționalei dinaintea meciului cu Danemarca, primul oficial din 2017.

Lotul de 25 de jucători:

Portari: Ciprian Tătărușanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Florin Niță (FC Steaua București)

Fundași: Cristian Săpunaru (Astra), Romario Benzar (FC Viitorul), Vlad Chiricheș (Napoli), Alin Toșca (Betis), Dragoș Grigore (Al Sailiya), Cosmin Moți (Ludogorets), Iasmin Latovlevici (Karabukspor)

Mijlocași: Răzvan Marin (Standard Liege), Andrei Prepeliță (FC Rostov), Mihai Pintilii (FC Steaua București), Eric Bicfalvi (FC Ural), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Sergiu Hanca (Dinamo), Dorin Rotariu (Club Brugge), Constantin Budescu (Astra)

Atacanți: Bogdan Stancu (Bursaspor), Andrei Ivan (CSU Craiova), Adrian Popa (Reading), Denis Alibec (FC Steaua București), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Claudiu Keșeru (Ludogorets), Gheorghe Grozav (Terek Groznyi).

ACTUALIZARE 19 martie. Weekend decisiv pentru tricolorii convocați la meciul cu Danemarca din preliminariile CM 2018. Patru tricolori au marcat: Adi Popa, Keșeru, Alibec și rezerva Hoban.

ACTUALIZARE 18 martie. Florin Niță a fost convocat în locul lui Silviu Lung, accidentat.

ACTUALIZARE 18 martie. Federația daneză a făcut pace cu fotbaliștii chiar înaintea meciului cu România. Le-a acceptat toate condițiile. Stagiu la Bayern Munchen

ACTUALIZARE 18 martie. Gazonul de pe ”Cluj Arena” a fost acoperit cu o prelată, pentru a fi protejat de ploaie.

ACTUALIZARE 15 martie. Răzvan Marin a început deja pregătirea pentru meciul cu Danemarca. Internaționalul român de la Standard Liege a participat, miercuri, la o ședință de pregătire individuală cu antrenorul secund al echipei naționale, belgianul Rudi Verkempinck. Campionatul Belgiei este întrerupt până la sfârșitul lunii martie, când se reia cu meciurile din play-off.

ACTUALIZARE 15 martie. Portarul Costel Pantilimon nu a primit deocamdată confirmarea convocării pentru meciul cu Danemarca. Niță, în joc de glezne

ACTUALIZARE 14 martie. Șanse mici pentru Stancu să joace cu Danemarca. Atacantul se pregătește încă separat la Bursaspor. Grozav, convocat de siguranță

ACTUALIZARE 14 martie. Tricolorii se reunesc, duminică, pentru meciul cu Danemarca. Luni, sesiune de poze și autografe pentru fani la Mogoșoaia

ACTUALIZARE 13 martie. Barometrul tricolorilor convocați pentru meciul cu Danemarca din preliminariile CM 2018. Semne bune: 22 titulari, dintre care 19 integraliști

ACTUALIZARE 11 martie. Christoph Daum primește asigurări că nu va fi demis chiar dacă ne bate și Danemarca

ACTUALIZARE 8 martie. Danemarca a anunțat lotul cu care va veni la Cluj. Nu lipsește nicio vedetă

ACTUALIZARE 6 martie. Ovidiu Hoban a reacționat după ce Daum l-a lăsat în afara lotului pentru Danemarca: ”Sunt dezamăgit, dar nu mă retrag” | EXCLUSIV

ACTUALIZARE 6 martie. Selecționerul german Christoph Daum a anunțat lotul pentru meciul cu Danemarca. Selecționerul Christoph Daum a anunțat lotul pentru meciul cu Danemarca. Surpriza Hanca. Hoban, trecut în rezervă / VIDEO

ACTUALIZARE 5 martie. Claudiu Keșeru, gura de foc cu nordicii? Claudiu Keșeru a reușit o dublă pentru Ludogoreț. Va fi principala gură de foc cu Danemarca / VIDEO

ACTUALIZARE 2 martie. Biletele s-au vândut ca pâinea caldă. Casă închisă la Cluj-Napoca! Biletele la România – Danemarca s-au vândut ca pâinea caldă. Meciul se va disputa cu casa închisă

Au fost stabilite prețurile biletelor la meciul România – Danemarca. Miercuri se pun în vânzare, informează frf.ro.

Cluj Arena va găzdui, în 26 martie, partida tricolorilor din preliminariile CM 2018 din Rusia. Biletele pentru meciul România-Danemarca vor fi disponibile online, începând cu 1 martie, pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Acestea vor putea fi achiziționate atât prin plata cu cardul, cât și ramburs. Prețul unui bilet variază între 35 lei (peluză) și 100 lei (tribună).

Fiecare persoană poate cumpăra maximum 4 bilete, urmând ca acestea să fie nominale (numele, data și locul nașterii ale titularului vor fi inscripționate pe toate). În cazul modificării titularului, tichetele vor putea fi preschimbate (inscripționate cu noul nume) la casieria arenei din Cluj, în 25 și 26 martie.

Pe lângă opțiunea livrării (6 lei în București, 9 lei în țară), suporterii au și varianta print-at-home, prin care își pot imprima singuri biletele, fără costuri suplimentare. IMPORTANT! În cazul achiziționării mai multor e-ticket-uri, e necesară printarea biletelor din toate link-urile recepționate pe adresa de e-mail.

Zona dedicată familiei se va regăsi și la meciul cu Danemarca. În sectoarele speciale de la tribuna a II-a au acces doar fanii însoțiți de cel puțin un copil, beneficiind de un discount: 5% – 2 bilete, 10% – 3 bilete, 15% – 4 bilete, 20% – 5 bilete. Reducerea se va aplica după plasarea comenzii. Accesul pe stadion al copiilor se face numai pe baza unui bilet valabil.

Clasamentul grupei E