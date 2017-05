LIVE TEXT Simona Halep – Anett Kontaveit (vineri, ora 13.30), în sferturile turneului de la Roma. ”Mă simt minunat!”

LIVE TEXT Simona Halep – Anett Kontaveit (vineri), în sferturile turneului de la Roma. În ”optimi”, românca a trecut de Anastasia Pavliucenkova.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.775.745 dolari, după ce a dispus de rusoaica Anastasia Pavliucenkova cu 6-1, 4-6, 6-0.

Halep (25 ani), cap de serie numărul șase la Foro Italico, s-a impus după o oră și 37 de minute în fața unei adversare de aceeași vârstă, aflată pe locul 17 în lume.

Halep are acum un scor incredibil de 7-0 în meciurile directe cu Pavliucenkova, fără a lua în considerare o victorie reușită la junioare de Simona.

LIVE TEXT Simona Halep – Anett Kontaveit. Un singur meci direct, câștigat de româncă

Simona Halep și-a asigurat un cec de 53.055 euro și 190 de puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta pe estoniana Anett Kontaveit, venită din calificări, care a dispus joi de croata Mirjana Lucic-Baroni cu 6-1, 6-1.

Halep a învins-o pe baltică (21 ani, 68 WTA) în singurul lor meci direct, anul acesta, la Miami, în turul al treilea, cu 6-3, 6-0.

”Mă simt minunat. Simt jocul, mă simt puternică pe teren, picioarele sunt puternice, sunt bine mental, deci a fost bine azi. Cred că totul ţine de încredere, simt fiecare lovitură, fiecare minge. Nu contează unde sunt pe teren. Doar mă simt bine şi am încredere că pot returna foarte bine. Mă bucur că în setul trei am putut reveni fix la ce am făcut în primul şi a mers foarte bine”, a declarat Halep, după meciul cu Anastasia Pavliucenkova.

”Am jucat la Miami împotriva lui Kontaveit. Nu a fost uşor, a fost un meci dificil. Dar am fost puternică atunci. Nu ştiu cum joacă pe zgură. Poate o voi urmări puţin. Suntem în sferturi şi toată lumea trebuie să joace un tenis bun. Mă aştept la o partidă grea mâine, dar cred că am şansa mea, deşi nu ştiu cum joacă pe zgură”, a adăugat Halep.