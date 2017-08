LIVE TEXT Simona Halep – Johanna Konta, în sferturile turneului de la Cincinnati. Se joacă sâmbătă, de la ora 2.00

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.536.154 dolari, după 6-4, 6-3 cu letona Anastasija Sevastova.

Halep (25 ani), a doua favorită a competiției, a obținut victoria într-o oră și 18 minute, deși nu a făcut cel mai bun joc al său.

Românca a început bine jocul și a condus cu 2-0, dar apoi a urmat o cădere în joc, multe greșeli, iar letona a întors scorul, desprinzându-se la 4-2 (două break-uri la zero). Consultarea cu antrenorul Darren Cahill (la 2-3) a început să își facă simțită efectele, iar Simona s-a trezit la timp, reușind să reechilibreze disputa (4-4) și apoi a înclinat balanța în favoarea sa, câștigând setul cu 6-4.

În setul secund, Halep a fost permanent la cârma jocului, deși nici în acest act jocul său nu a dat satisfacție în totalitate. Simona a condus cu 3-0, Sevastova s-a apropiat la 3-2, a urmat o nouă ”ședință” cu Cahill și Halep a reușit să refacă diferența (5-2), obținând victoria, cu 6-3, după o minge de meci ratată la 5-2 și una de break salvată la 5-3.

Halep a făcut 4 duble greșeli în acest meci, a reușit 15 winners și a adunat 28 de erori neforțate. Sevastova a avut 14 winners și nu mai puțin de 36 de erori neforțate.

”A fost un meci dificil, deloc uşor. Pot spune că în acest moment nu joc cel mai bun tenis al meu, dar faptul că am câştigat chiar dacă joc mai puţin bine este un mare plus pentru mine. Îmi dă puţin mai multă încredere că mă pot descurca. Am câştigat împotriva jucătoarei numărul 15 din lume jucând nu aşa cum vreau. Este mare lucru. Sunt bucuroasă”, a spus Halep, potrivit wtatennis.com.