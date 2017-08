LIVE TEXT Simona Halep – Maria Sharapova, în primul tur la US Open. US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York.

Halep, numărul doi mondial și a doua favorită a turneului, are drept cea mai bună performanță a sa la New York o semifinală în 2015, în timp ce anul trecut s-a oprit în sferturi.

Șarapova, care a revenit în aprilie după o suspendare pentru meldonium, a cucerit titlul la US Open în 2006 și va juca anul acesta la Flushing Meadows grație unui wildcard.

Șarapova (30 ani, 147 WTA) a câștigat toate cele șase meciuri cu Halep: în 2012 s-a impus în turul al treilea la Indian Wells cu 6-3, 6-4, apoi a câștigat în primul tur la Beijing în același an, cu 7-5, 7-5, în 2014 a dispus cu 1-6, 6-2, 6-3 în finala de la Madrid, iar apoi o lună mai târziu se impunea cu 6-4, 6-7 (5), 6-4 în finală la Roland Garros, tot în 2014 învingând și în sferturi la Cincinnati, cu 3-6, 6-4, 6-4. Ultimul meci a avut loc în 2015, la Turneul Campioanelor de la Singapore, rusoaica învingând cu 6-4, 6-4.

Cum poate deveni Simona Halep numărul 1 WTA la US Open. Cele 8 scenarii posibile. Doar câștigarea trofeului o transformă sigur în lider

Șarapova a participat ultima oară la US Open în 2014, când s-a oprit în optimi.

”Simona Halep o va întâlni pe Maria Sharapova într-un meci care promite să fie o întâlnire dramatică în primul tur la US Open. A doua favorită n-a bătut-o pe oponenta sa din Rusia, care a revenit în acțiune după o accidentare” – WTA

”Un meci de primul tur care îți dă sentimentul unei semifinale, un contrast minunat de stiluri cu o Sharapova înaltă de 1,88 metri, care lovește puternic și una dintre cele mai determinate și mai talentate jucătoare, Simona Halep (1,68 m). Cea mai mare întrebare e legată de starea de sănătate a Sharapovei” – usopen.org.

”Primul meci al Mariei Sharapova în mai mult de un an și jumătate la un turneu major va fi împotriva favoritei nr. 2 Simona Halep la US Open” – tennis.com.

”US Open 2017 ne-a oferit un adevărat șoc încă din primul tur între Simona Halep și Maria Sharapova. Tragerea la sorți a avut câteva surprize pentru capii de serie, mai ales pentru Simopna Halep” – L’Equipe.

Simona Halep este ultima între primele zece! Sportiva noastră nu se prea descurcă în compania fetelor din topul WTA

Citiți și US Open 2017. Trei românce eliminate, doar Mihaela Buzărnescu mai joacă, în turul III al calificărilor. Simona Halep, favorită nr. 2