LIVE TEXT – Tenis, finala de la Madrid: Simona Halep – Kristina Mladenovic. Campioana românilor are palmares negativ cu sportiva din Franța.

WTA MADRID – finala

SIMONA HALEP – KRISTINA MLADENOVIC 0-0 / LIVE (ora 20.00, Digi Sport 2)

ACTUALIZARE 09.05. Kristina Mladenovic se teme de mobilitatea recunoscută a Simonei Halep. ”Se mișcă foarte bine. Jocul ei se potrivește perfect pe zgură, evoluează excelent la Madrid, fiind și campioana en-titre și având și rezultate excelente în trecut”, a spus franțuzoaica pentru site-ul oficial al WTA.

ACTUALIZARE 00.41. Pentru Halep, aceasta este a 23-a finală a carieră, prima din 2017. A câștigat 14.



ACTUALIZARE 23.25. Simona Halep și alte jucătoare de tenis din topul mondial au vorbit despre timpul liber pe care îl petrec în capitala Spaniei. Simona caută în mod special raionul cu pantofi, atunci când merge la cumpărături prin Madrid și nu numai.

