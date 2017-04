Returul meciului AS Monaco – Borussia Dortmund începe de la scorul de 3-2 pentru francezi, care s-au impus săptămâna trecută pe Signal Iduna Park, la doar o zi după ce autocarul formației germane a fost ținta unui atentat terorist.

AS Monaco – Borussia Dortmund 2-1 (ora 21:45, Dolce 2) / LIVE

ACTUALIZARE 22.55. Minutul 48: GOOOL BORUSSIA. A marcat Reus, cu un șut sub transverssală și Borussia revine în joc.

ACTUALIZARE 22.37: Pauză și la Monte Carlo. A fost o repriză ceva mai animaată decât la Barcelona, cu mai multe ocazii.

ACTUALIZARE 22.07. GOOOL MONACO. Radamel Falcao a marcat cu capul din careu. Francezii au 5-2 la general.

ACTUALIZARE 22.04. Bară Nuri Șahin.

ACTUALIZARE 21.53. Goool Monaco. Mbappe, minunea monegascilor, a marcat. Burki a greșit grav, respingând greșit șutul lui Mendy.

ACTUALIZARE 21.50. Meciul a început cu 5 minute întârziere, fiindcă autocarul nemților a fost blocat cinci minute în plus la hotel. Totul din motive de securitate.

ACTUALIZARE 21.00. Echipele de start

AS MONACO: Subasic – A. Toure, Glik, Jemerson, B. Mendy – J. Moutinho, Bakayoko – B. Silva, Mbappe, Lemar – R. Falcao. Antrenor: Leonardo Jardim

Rezerve: De Sanctis – Jorge, Dirar, Germain, Raggi, Cardona, N′Doram

BORUSSIA: Burki – Piszczek, Papastathopoulos, Ginter, R. Guerreiro – Weigl – Durm, Kagawa, N. Șahin, Reus – Aubemeyang. Antrenor: Thomas Tuchel

Rezerve: Windenfeller – Bender, O. Dembele, Pulisici, Merino, Castro, Schmelzer

Arbitru: Damir Skomina

Echipele probabile

AS Monaco: Subasic – Toure, Glik, Jemerson, Mendy – Bernardo Silva, Bakayoko, Moutinho, Lemar – Falcao, Mbappe.

Borussia Dortmund: Burki – Piszczek, Papastathopoulos, Bender, Schmelzer – Weigl – Dembele, Castro, Reus, Guerreiro – Aubameyang.

Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).

Thomas Tuchel, tehnicianul Borussiei Dortmund, a criticat încă o dată decizia UEFA de a reprograma meciul tur al echipei sale cu AS Monaco a doua zi după atac.

”Dacă a fost o zi în care nu eram pregătiți să jucăm fotbal, aceea fost ziua meciului tur cu Monaco. Va fi un cu totul alt meci, între timp ne-am stabilizat emoțional. Am avut parte și de un arbitraj nefericit în tur, dar chiar dacă nu am fost concentrați în totalitate, am avut un raport al șuturilor de 12-2 în repriza a doua.

Știm că probabil vom avea nevoie de o victorie la două goluri diferență mâine. Suntem o echipă de atac. Vom încerca să marcăm cât de multe goluri putem. Vom ataca din primul până în ultimul minut”, a spus Tuchel la conferința de presă.

”Șansele sunt 50-50, în ciuda meciului tur. Am dezvoltat un spirit de echipă deosebit în ultimele zile. Nu eram în autobuz când au avut loc exploziile, eram deja la stadion. Am plecat imediat acasă. Încerc să ajut jucătorii mai tineri. Pot veni la mine când au nevoie să discute cu cineva. Am demonstrat ca putem oricând să marcăm două, trei goluri într-un meci. Vrem să arătăm acest lucru și mâine”, a declarat Marco Reus.

Monegascii se tem de Reus

Antrenorul lui Monaco, Leonardo Jardim, se așteaptă ca Dortmund să dea o replică puternică: ”Echipa noastră este obișnuită să joace într-o anumită manieră și cu siguranță nu ne vom modifica ADN-ul. Poate vom avea nevoie să marcăm pentru a ne califica. Ne așteptăm ca Dortmund să fie mai puternică decât în prima manșă. Vor reveni Castro și Reus, care sunt doi jucători foarte importanți pentru ei”.

Monaco s-a impus în tur cu scorul de 3-2, însă primul gol al francezilor a fost marcat dintr-o poziție clară de ofsaid.

În tot acest timp, procuratura din Dortmund continuă ancheta.