Partida de la Giurgiu nu va fi transmisă de nicio televiziune. Edi Iordănescu speră ca echipa sa să obțină un rezultat care să-i dea mari speranțe în returul de pe terenul ucrainenilor.

”Din fericire, am reuşit să progresăm pentru următorul tur, am ieşit cu bine din dubla cu Zira. În ceea ce priveşte meciul de mâine sunt optimist şi, în ciuda faptului că prevăd un joc extrem de echilibrat, am încredere în băieţi şi am încredere că mâine vom arăta ca o echipă competitivă care să gestioneze foarte bine şi atent jocul pentru a rămâne în cursa calificării şi, de ce nu, pentru a ne construi un anumit avantaj pentru jocul retur”, a spus Iordănescu jr.

LIVETEXT. Astra – FK Oleksandria, Liga Europa, turul 3 preliminar: Ioniță II: „Sunt conștient că trebuie să trag echipa după mine”

”Este o echipă pe care am studiat-o, cu un antrenor care deja are trei ani în spate cu acest grup, asta înseamnă o echipă definită, omogenă, o echipă pe care am identificat-o cu calitate atât individuală, cât şi colectivă, cu o exprimare coerentă şi o echipă foarte combativă.

Mi-aş fi dorit să avem mai mult timp la dispoziţie pentru a pregăti acest joc”, a completat Edward Iordănescu.

Şi Alexandru Ioniţă, jucătorul Astrei care a preluat tricoul lui Budescu, a declarat că îşi doreşte calificarea.

”Sunt conştient că trebuie să trag echipa după mine, să fac jocuri cât mai bune, la fel cum am făcut în ultima perioadă, şi să reuşim să ne calificăm, pentru că asta ne dorim”, a spus și Alexandru Ioniţă.

