LIVETEXT. CSU Craiova – AC Milan, Liga Europa, turul 3 preliminar, prima manșă (ora 21.00, Digi Sport). Montella se teme de Băluță.

Cel mai important meci al Craiovei din ultimii 40 de ani va fi găzduit, după cum se știe, de stadionul din Turnu Severin. AC Milan, a doua cea mai titrată echipă din Europa, care are în palmares 7 Ligi ale Campionilor, a venit în Oltenia fără mulți jucători de bază, lăsați acasă să se odihnească pentru returul de peste o săptămână.

ACTUALIZARE 17:30 / Echipa de start a Craiovei: Calancea – Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag – Rossi, Zlatinski, Bancu – Gustavo, Băluţă, Mitriţă

ACTUALIZARE 13:25 / Fotbaliștii Craiovei au plecat spre Drobeta Turnu-Severin.

ACTUALIZARE 12:45 / Oltenii au efectuat la Craiova ultimul antrenament înaintea partidei cu AC Milan. Italienii s-au pregătit la Severin.

„Diavolul” nu i-a adus pe Bonucci, Biglia, Bacca, Calhanoglu, dar, și așa, pare favorită certă la calificare.

Devis Mangia, antrenorul oltenilor, crede că Milan este, indiferent de lotul deplasat, o echipă extrem de tare: ”AC Milan va juca la Severin cu cea mai bună echipă a spus acesta. Știu ideea de joc a lui Milan, am studiat-o, e clar că am văzut multe jocuri din sezonul trecut, dar, în acest an, este o echipă schimbată”, a spus Mangia, fost antrenor în Serie A, la Palermo.

”Sunt emoții, pentru că este debutul nostru în Europa. Acest oraș a dus lipsă. Sper să intrăm cu devotament, trebuie să credem în noi, mai ales că va veni multă lume la meci”, a precizat și Alexandru Băluță, jucător care a fost remarcat chiar de Vincenzo Montella:

”Am văzut o echipă talentată și jucători ca Băluță ne pot pune mari probleme. Va trebui să fim agresivi și să nu lăsăm spații”, a spus ”L’Aeroplanino”.

Aterizarea Milanului pe aeroportul din Craiova n-a fost cu probleme. În schimb, plecarea vehiculului a fost însoțită de un moment de „românism” pur. Autocarul și-a prins oglinda în sârma de la un gard și a rămas blocat. Dat fiind faptul că acea cale de acces era foarte îngustă, milanezii au stat circa 10 minute în loc!

