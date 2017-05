LIVETEXT. Juventus – AS Monaco (ora 21:45, PRO TV, Dolce, semifinală, retur), rezultat live din Champions League. Italienii pornesc de la 2-0

LIVETEXT. Juventus – AS Monaco (ora 21:45, PRO TV, Dolce, semifinală, retur). Italienii pornesc de la 2-0, rezultat obținut săptămâna trecută în Principat, grației dublei lui Higuain.

Juventus – AS Monaco (ora 21:45, PRO TV, Dolce)

Portarul lui Juve, Gianluigi Buffon, visează la primul trofeul Champoins League din cariera lui de aproape 20 de ani!

„Să castigam Champions League ar fi cea mai mare bucurie si fericire din intreaga mea cariera, impreuna cu Mondialul din 2006, pentru ca ar fi aproape o recompensa dupa un drum foarte greu, strabatut cu mult curaj, daruire si multa munca. Nu vreau sa anticipez, nu vreau sa ma mai bucur inainte, pentru ca nu mai vreau dezamagiri.

Vreau sa sarbatorim dupa ce vom castiga. Am fost dezamagit de multe ori. Un astfel de episod a fost la Manchester, in 2003, cand am pierdut finala cu AC Milan, la penalty-uri. A fost dureros. Am fost atat de aproape sa castigam…” a spus Buffon într-un interviu pentru site-ul UEFA.

Jardim, antrenorul lui AS Monaco, este încrezator că jucătorii lui pot întoarce calificarea în Italia.

„Trebuie să jucam altceva. Juventus ne-a surprins jucând foarte bine în fazele jocului unde credeam că noi vom domina. Fotbalul este un joc complex, nu trebuie să vorbim doar de tactică, contează și experiența, și forma de moment.

Problema e ca noi am jucat cu prima echipa cu Nancy, in timp ce Juventus a băgat rezervele cu Torino, vor fi mai proaspeți ca noi”, a spus antrenorul lui Monaco.

Partida dintre Juventus si Monaco va fi arbitrata de catre olandezul Bjorn Kuipers.

Returul celeilalte semifinale, Atletico Madrid – Real Madrid se dispută miercuri, de la ora 21:45.