LIVETEXT. Real – Barcelona (duminică, ora 21:45, Digi, Dolce). Totul despre El Clasico, decisiv pentru stabilirea campioanei. Galacticii și extratereștrii se întâlnesc duminică seară, pe Santiago Bernabeu, într-o nouă confruntare cu o miză uriaşă: titlul în Spania.

Real – Barcelona 0-0 / LIVE

Echipele de start:

Real Madrid: Keylor – Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo – Casemiro, Kroos, Modric – Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane

Rezerve: Casilla – James, Isco, Morata, Kovacic, Danilo, Asensio.

Barcelona: Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba – Busquets, Rakitic, Iniesta – Messi, Luis Suárez, Paco Alcácer. Antrenor: Luis Enrique.

Rezerve: Cillesen – Carles Alena, Andre Gomes, Digne, Denis, Arda, Mascherano.

Autocarul Realului a fost întâmpinat de mii de fani în drum spre stadion.

Barcelona a ajuns la stadion.

Vestiarul Realului e gata și el.



Vestiarul Barcelonei este pregătit.



Gazonul de pe Santiago Bernabeu este impecabil.



Luis Enrique, antrenorul Barcelonei: ”Pentru noi meciul este ca o finală”.

Zinedine Zidane, antrenorul Realului: ”În El Clasico nu există favorită. Trebuie să muncim pentru a câștiga”.

115 ani au trecut de la prima întâlnire Real – Barca, timp în care s-au disputat 232 de meciuri oficiale și alte 33 amicale. În La Liga, cele două mari rivale s-au întâlnit de 173, iar Real Madrid s-a impus de 72 de ori – Barcelona a câștigat 68, iar 33 s-au încheiat la egalitate. Formația din capitala Spaniei conduce și în ceea ce privește toate jocurile oficiale, raportul victoriilor fiind 93-90 pentru ”albi”.

Messi, golgheter în El Clasico

Catalanii se pot lăuda însă cu faptul că Lionel Messi conduce în clasamentul golgheterilor din El Clasico – 21 de reușite în toate competițiile, cu trei mai multe decât legendarul Alfredo di Stefano și cu cinci peste Cristiano Ronaldo. Argentinianul poate deveni și cel mai bun marcator în duelurile Real – Barca din La Liga, într-un top în care ocupă primul loc la egalitate cu Di Stefano – 14 goluri.

Hagi, în istoria El Clasico

În total, în El Clasico au jucat peste 700 de jucători. Dintre aceștia, doar 17 dintre ei au îmbrăcat tricoul ambelor echipe. Printre ei figurează şi Gheorghe Hagi, Luis Figo, dar și Luis Enrique, actualul antrenor al Barcelonei.

Pe lângă Messi, Barcelona poate stabili un alt record – cele mai multe meciuri consecutive cu gol marcat. Catalanii au marcat în ultimele 22 de meciuri contra Realului, lucru pe care și madrilenii l-au reușit între 15 februarie 1959 și 19 septembrie 1969. Seria Barcelonei a început în 2011, când antrenor era Pep Guardiola.

80 de mii de oameni vor asista la întâlnirea de pe Santiago Bernabeu. Partida care va fi urmarită de peste 650 de milioane de oameni şi va fi transmisă în 185 de ţări.

Real e lider, cu trei puncte avans și un meci mai puțin

Partida de duminică, din etapa a 33-a, poate fi decisivă în lupta pentru titlu. Barcelona are neapărat nevoie de victorie, în condițiile în care se află la trei puncte în urma Realului, care are și un meci în minus. Pe de altă parte, un eventual succes al madrilenilor ar închide, probabil, orice discuție legată de cine va câștiga campionatul, iar Cupa Spaniei (acolo unde Barcelona o întâlnește în finală pe Alaves) va rămâne singura șansă a lui Luis Enrique de a pleca de pe Camp Nou cu un trofeu cucerit în ultimul sezon.

Barca a umilit Real în ultimul El Clasico pe Bernabeu

Pe lângă faptul că se află pe primul loc, Real Madrid are și un moral mai bun, după ce a reușit să se califice în semifinalele Ligii Campionilor (a eliminat-o pe Bayern, în urma prelungirilor), lucru nerealizat de catalani, care au fost eliminați clar, în sferturi, de către Juventus. Mai mult decât atât, ”albii” vor să facă uitat ultimul El Clasico disputat pe Santiago Bernabeu, cel de pe 21 noiembrie, atunci când Barcelona a câștigat cu 4-0. A fost a treia umilință suferită de către madrileni în fața catalanilor în ultimii opt ani, după acel 6-2 din 2 mai 2009 și după acel 5-0, din 29 noiembrie 2010.

Zidane, neînvins ca antrenor în El Clasico. Ambiția lui Cristiano

Trebuie însă spus că, după venirea sa ca principal la Real, Zinedine Zidane nu a pierdut niciun El Clasico. În returul sezonului trecut, ”Los Blancos” au câștigat cu 2-1 pe Camp Nou, iar în primul joc din actuala stagiune golul marcat de Sergio Ramos pe final a adus un punct pentru madrileni (1-1).

Un alt detaliu favorabil Realului ar fi faptul că și actualul deținător al Balonului de Aur poate fi mai motivat decât Lionel Messi. Pe lângă faptul că se află în urma argentinianului în clasamentul all time al marcatorilor din El Clasico, portughezul își dorește să se apropie de rivalul său și la numărul de titluri câștigate în carieră. Ronaldo a câștigat, până acum, de trei ori Premier League, cu Manchester United și o singură dată, La Liga. De partea cealaltă, Messi a cucerit campionatul în Spania de nu mai puțin de opt ori.

Lusitanul are însă șanse să-l egaleze pe sud-american, în acest an, la numărul de Ligi ale Campionilor câștigate (4), dar și la numărul de Baloane de Aur (5).

Pe lângă duelul Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi, am putea asista și la un Karim Benzema vs. Luis Suarez, cei doi ”nouari” din El Clasico.

Mulți absenți

Pe de altă parte, derby-ul vine într-un moment în care atât Zinedine Zidane, cât și Luis Enrique au probleme de lot. De la Real Madrid vor lipsi cu siguranță fundașii Varane și Pepe, accidentați, în timp ce prezența lui Bale în Clasico nu este sigură. Catalanii nu se vor putea baza, în primul rând, pe Neymar, care a văzut roșu cu Malaga și a primit o suspendare mărită, în urma gestului comis după eliminare, dar nici pe accidentații Rafinha și Aleix Vidal.

