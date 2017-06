LIVETEXT. Simona Halep – Caroline Wozniacki (ora 18.00), în sferturile de finală de la Eastbourne!

WTA EASTBOURNE – sferturile de finală

SIMONA HALEP (2) – CAROLINE WOZNIACKI (6) 7-5, 4-6, 0-0 (ora 18.00) / LIVE

ANGELIQUE KERBER – JOHANNA KONTA (ora 19.40)

ACTUALIZARE 19.40. Setul doi a durat 42 de minute.

Învingătoarea din acest joc va da, în semifinale peste învingătoarea din partida Barbora Strycova – Heather Watson. Jocul se va disputa mâine.

ACTUALIZARE 19.06. Halep nu poate fi oprită: 8 game-uri la rând: 7-5, 3-0! Vine și primul game al danezei, după o ”secetă” prelungită: 1-3!

Mingea care a adus primul set.

FIVE straight games!@Simona_Halep takes the first set 7-5 after a superb comeback! #AegonInternational pic.twitter.com/2j7ignfvfN

— WTA (@WTA) June 29, 2017