LIVETEXT Simona Halep – Karolina Pliskova, în semifinalele de la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Șlem al anului. Meciul dintre favorita 3 și favorita 2 a competiției se joacă joi, de la ora 19.00, în direct pe Eurosport.

Simona Halep – Karolina Pliskova 2-1 LIVE

2-1, Break Simona!!!!

Simona îşi valorifică şi ea serviciul, 1-1 (AICI, statistica)

Pliskova are serviciul şi câştigă primul game al meciului.

ACTUALIZARE 8 iunie, ora 16.38: Se ştie deja prima finalistă de la Roland Garros. Jelena Ostapenko (Letonia, locul 47 WTA) s-a calificat în ultimul act la Paris, după ce a trecut în trei seturi de Timea Bacsinszky (Elveţia, nr.30).

Astfel, dacă se va califica în finala programată sâmbătă, la Paris, Simona Halep o va întâlni pe Jelena Ostapenko. Hai, Simooooo!

ACTUALIZARE 8 iunie, ora 17.05. Partida dintre Simona Halep şi Karolina Pliskova din semifinalele turneului de la Paris va începe cu o întârziere de cel puţin o oră şi 30 de minute decât fusese anunţată oficial.

Astfel, meciul Halep – Pliskova va debuta ldupă ora 19.00 şi nu la 17.30, cum anunţaseră anterior organizatorii competiţiei din capitala Franţei.

ACTUALIZARE 8 iunie, ora 13.00. Belgianul Rudi Verkempinck, ”secundul” naționalei de fotbal a României, este fan Simona Halep: ”Admir ceea ce a făcut pe teren, e incredibil, o plac foarte mult, e o luptătoare. Am urmărit jocul alături de câțiva jucători, am susținut-o până la capăt. Ceea ce face ea în tenis trebuie să facem noi în fotbal. Este un bun exemplu, avem nevoie de spiritul acesta al ei. Sper să rămână cu același antrenor, sper să nu își mai schimbe antrenorul”.â

ACTUALIZARE 8 iunie. Simona Halep va participa la turneul WTA pe iarbă de la Birmingham (Marea Britanie), dotat cu premii de 819.940 dolari, care se va desfășura în perioada 19-25 iunie. De la competiție nu vor lipsi actualul lider mondial Angelique Kerber (Germania), care a câștigat titlul la Birmingham în 2015, Karolina Pliskova (Cehia), Dominika Cibulkova (Slovacia), Garbine Muguruza (Spania), Johanna Konta (Marea Britanie), Agnieszka Radwanska (Polonia) sau Elina Svitolina (Ucraina).

Simona Halep poate câștiga primul Grand Slam din carieră. De asemenea, o victorie i-ar aduce locul 1 mondial in clasamentul WTA! Simona poate încasa și o sumă record pentru Roland Garros, daca va câștiga turneul, 2.100.000 de euro! În schimb, dacă cehoaica Pliskova învinge joi, ca trece pe locul 1 mondial.



Simona Halep conduce la ”general” conduce cu 4-1. În 2015, Halep câştiga cu 6-4, 7-6 (4) în finală la Dubai, iar apoi se impunea şi în optimi la Indian Wells, 6-4, 6-4. Anul trecut, Simona învingea cu 6-4, 7-5 în sferturi la Sydney, după care Pliskova se impunea în Cupa Davis, cu 6-7 (4), 6-4, 6-2, ultimul duel, disputat anul trecut, la Montreal, încheindu-se tot cu victoria româncei, 6-3, 6-3, în optimi. Toate meciurile au avut loc pe hard.

ACTUALIZARE 8 iunie. Ion Țiriac, protectorul Simonei, și Nadia Comăneci vor fi în tribună la partida Halep – Pliskova.

ACTUALIZARE 8 iunie, ora 8.00. Părinții Simonei Halep au ajuns miercuri la Paris și au văzut pe viu meciul de poveste cu Svitolina. ”Mi-au purtat noroc!”, a comentat Simona prezența Staniei și a lui Stere la arenă. Mulți români, printre care Hagi și Năstase, își caută bilete la marea finală, unde Halep a ajuns in 2014, informează sport.ro.

”Dacă Simona ajunge în finală, mă duc. Trebuie să-mi țină domnu’ Țiriac un bilet, că nu prea mă lasă nebunii ăștia de la Roland Garros. Sunt suspendat pe viață, dar ei nu știu ca am 71 de ani. Îmi dă domnu’ Țiriac, are acolo în fața bilet, le fac cu mana proștilor din stânga mea! Le fac necaz!”, a spus Năstase, la Sport.ro.

ACTUALIZARE 8 iunie. Si-mo-na!

Ce emoții au fost miercuri, la meciul Halep – Svitolina!

”Nu am realizat că Svitolina a avut minge de meci!”

”Nu am realizat că a avut minge de meci în timpul jocului cu Elina Svitolona. După partidă, am făcut câteva mişcări de streching şi în acest timp am butonat puţin twitterul. Acolo am văzut. A fost ceva de genul: . A fost mai bine de fapt că nu am ştiut, a fost mai puţină presiune”, a explicat Halep, conform mirror.co.uk, pentru ca apoi să vorbească despre marea sa mulţumire după calificarea în semifinalele Roland Garros-ului: „Cel mai bun lucru este că nu m-am dat bătută. Meciul a fost unul foarte bun, Elina a jucat incredibil timp de aproape două seturi. Apoi, eu am jucat mai bine”.

ACTUALIZARE 7 iunie, ora 21.00. Halep și Pliskova au prefațat meciul de mâine.

„Va fi un meci foarte diferit față de ce am jucat azi. Ea este ca acea mașinărie care aruncă mingi. Trebuie să fiu puternică pe picioare și să cred. Nu pot spune nimic despre tactică. E greu de jucat împotriva ei.

Nu cred că am mai jucat împotriva ei pe zgură. Va fi o provocare, va fi ceva nou. Știu că lovește foarte puternic. Trebuie să îmi schimb jocul față de cel de azi”, a spus Simona Halep.

„Nu cred că am jucat pe zgură împotriva ei. Va fi un meci greu, pentru că ea aleargă foarte mult. Nu știu cum va fi vremea mâine, dar, dacă va fi ca azi, va fi complicat.

Simona este pe tot terenul și nu ratează foarte multe mingi. Trebuie să fiu mai agresivă decât azi. Cu Simona trebuie să fii agresivă și să îi ataci serviciul, să pui presiune. Aceasta va fi cheia meciului. Am învins-o o dată în Fed Cup și știu cum e. Contează să câștig.

Joc împotriva cuiva despre care pot spune că este una dintre cele mai bune fete pe zgură. Va fi un meci mare. Vreau doar să câștig. Nu contează cum”, a spus Pliskova.

Jucătoarea cehă Karolina Pliskova, nr. 3 mondial, s-a calificat miercuri în semifinale la Roland Garros, în urma victoriei obținute în două seturi, 7-6 (7/3), 6-4, în fața franțuzoaicei Caroline Garcia, nr. 27 mondial.

Simona Halep (4 WTA, 25 de ani) conduce cu 4-2 în meciurile directe cu Karolina Pliskova (Cehia, 3 WTA, 25 de ani), însă cele două jucătoare nu au jucat niciodată pe zgură una împotriva celeilalte.

În cealaltă semifinală, de la ora 16.00: Jelena Ostapenko (Letonia, 47 WTA) – Timea Bacsinszky (Elveția, 31 WTA).

Visul nostru: Simona Halep poate urca pe locul 1 WTA. Trebuie să câștige Roland Garros. Iată clasamentul WTA în timpul disputării turneului de la Paris

În cazul unei victorii în fața Simonei, Pliskova ar deveni noul lider WTA la capătul competiției de la Paris. Jucătoarea din Cehia e convinsă că serviciul va fi principala sa armă în delul care va începe joi, nu înainte de ora 18:00, pe terenul central, Philippe Chatrier.

Clijsters e cu Simona! Kim Clijsters crede că Simona Halep se va impune la Roland Garros: ”E mai agresivă decât celelalte și e foarte rapidă”

