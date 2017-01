Luca Ceccareli, singurul fotbalistul italian din istoria clubului Dinamo. Au mai fost italieni la gruparea ”câinilor roșii” (antrenori – Walter Zenga, Dario Bonetii, Esio Gelain și Allessandro Birindelli, fie preparatori fizici – Marco Oneto, Gianni Vio, Luciano Torri și Antonello Brambilla), dar nu și jucători. Fundașul dreapta cu ochi albaștri și cu trecut nesimnificativ a venit să cucerească România. Deocamdată, este doar ”pupila” lui Adrian Mutu. Luca (33 de ani) și-a propus însă să se ”pensioneze” de la Dinamo, după ce în Italia a fost remarcat mai mult în revistele de scandal.



Libertatea: Salut, Luca. Cum te simți, ca jucător la Dinamo?

Luca Ceccareli: Mă simt bine. Am descoperit o realitate nouă. Este prima ieșirea a mea în afara Italiei, ca jucător mă refer. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit.



Nu prea ai jucat la Dinamo…

Veneam după 5 luni de inactivitate. E un loc nou pentru mine. Plus că la nivel fizic nu eram prea bine. Sper să joc mai mult de acum încolo.

Ești amic cu Adrian Mutu, cel care te-a adus aici…

Am jucat cu Adrian la Cesena. Mi-a dat posibilitatea să mă antrenez cu Dinamo, dar cel care a decis a fost Mister (n.r. – Ioan Andone). Dacă Mister ar fi zis să nu rămân, nu aș fi rămas. Trebuie să îi mulțumesc lui Mister. Mi-a dat posibilitatea să semnez contractul.

Cum a fost întâlnirea cu Adrian Mutu?

Nu-l știam dinainte să fim coechipieri. Cunoașteam că e un mare jucător, un fotbalist de clasă. Am jucat împreună la Cesena. L-am cunoscut și pot să spun că ceea ce se spunea lumea despre el este oarecum fals, este o persoană excepțională, cu valori bine definite.

Ce-ți place și ce nu-ți place în România?

Îmi place faptul că se trăiește liniștit partidele, în cantonament, în ziua meciurilor se merge în centrele comerciale, la plimbare. Pentru jucători, acesta este bine, mai ales pentru cei tineri. În Italia este tensiune, tactică…

Ce-ți lipsește?

Mâncarea. Aici se mănâncă diferit. În Italia se mănâncă mai bine, dar la Bucuerști sunt multe restaurante cu specific itaian. A, și că tot veni vorba despre ceea ce nu-mi place. Cafaeua nu-mi place aici. În România nu este bună. În rest, sunt bine, nu-mi lipsește nimic. Am jucat 16 ani în Italia, sunt aici de două luni, poate îmi va lipsi ceva după 5-6 luni. Sunt bine. Am contract până în luna iunie, dar aș vrea să mai rămân aici doi-trei ani!

Familia ta s-a adaptat aici?

Soția Rebecca s-a adaptat, acum momentan este la Marbella. Fiul meu, Santiago, are 7 luni. Îmi plac numele sud-americane. Am și o afacere la Formentera, un restaurant alături de cinci prieteni.

Echipa de fotbal preferată?

Bologna. Din România nu știam prea multe, doar ce vedeam în cupele europene. M-am uitat la Astra, la Steaua. Când am ajuns aici și am văzut ce a fost la derby-ul cu Steaua… Căldura și pasiunea care sunt pentru Dinamo nu sunt pentru nicio altă formație din România. Pentru un jucător, să evolueze la Dinamo este maximum, mai ales pentru suporteri, care sunt mereu numeroși. Cred că am făcut alegerea cea mai bună.

Tatăl tău a jucat tenis de câmp…

A fost un jucător de tenis, dar nu la un nivel foarte mare. Eu jucam tenis și fotbal, în paralel. Până când m-a chemat Cesena și a trebuit să aleg. Am ales fotbalul, la 7-8 ani. Mi-am făcut un drum în fotbal. Nu mă uit la tenis, dintre toate sporturile privesc baschetul. Țin cu Fortitude Bologna.

Înțeleg că ai fost marcat cartea lui Andre Agassi.

El a fost pe locul 1, dar a picat pe 300 și ceva. S-a întors pe primul loc, a avut o voință incredibilă. Trebuie să fie un exemplu pentru toți. Unul cade, apoi se ridică. El este mărturia.

Ce modele de jucători ai?

Mi-a plăcut jucătorii veniți din afara Italiei. I-am admirat pe Dani Alves, pe Sergio Ramos, mă trag și eu fundaș central, pentru că vârsta crește. Maicon a fost excelent pe postul pe care joc eu.

Te asemeni cu Mutu și din punct de vedere al tatuajelor…

Ele sunt povestea vieții mele, a 16 ani de carieră. Mi-am trecut toată viața pe corp, pe spate, pe mâini, peste tot. Fiecare tatuaj are o semnificație.Nu mi-ar ajunge două ore de interviu, cu două-trei zile. Fiecare semnficiă un anumit eveniment. Ți-l faci pentru toată viața.

De ce nu prea vin fotbaliștii italieni în România?

Nu știu la ce să se aștepte. Eu un campionat echilibrat, pentru tineri e foarte bun, se pot lansa. Pentru ei, este o trambulină. România trebuie să se întoarcă la rezultatele din trecut. Acum, nivelul Ligii 1 este la cel al Seriei B din Italia.

Spune-mi ceva ce nu găsesc despre tine pe Internet.

Scriu la un jurnal. O fac aproape zi de zi. Nici soția Rebecca nu știe acolo. Îl voi citi fiului meu, când s-o face mare.

Echipa antrenată de Ioan Andone va pleca duminică, 15 ianuarie, la ora 15.35, de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” spre Malaga pentru stagiul de pregătire la Estepona.

Dinamoviștii se vor instala în Spania, până în 29 ianuarie, la „H10 Estepona Palace” și vor disputa patru partide amicale, conform programului comunicat prin intermediul site-ului oficial al clubului.