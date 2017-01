Ieșit recent din scandalul de dopaj care a urmat meciului cu Badou Jack disputat pe 30 aprilie 2016, Lucian Bute (36 de ani, 32-3-1, 25 KO) este bănuit că a boxat dopat și contra lui James DeGale, pe 28 noiembrie 2015. Acuzația a fost lansată chiar de cel care l-a învins atunci, în Vidéotron Centre din Quebec (Canada).

După meciul cu Badou Jack de la Washington (SUA), Lucian Bute a fost depistat pozitiv la ostarină, un modulator selectiv al receptorilor androgenici ce poate fi folost de sportivi în timpul antrenamentelor şi pentru creşterea formei şi a rezistenţei fizice, cu efecte similare steroizilor anabolizanţi. Pugilistul român a scăpat de suspendare în noiembrie, după ce a convins judecătorii că a ingerat substanța respectivă fără să vrea și fără să știe, prin intermediul unui supliment alimentar.

Lucian Bute, prea puternic pe finalul meciului

Scăpat fără daune majore din această ipostază neplăcută, Lucian Bute a început să se pregătească pentru meciul contra columbianului Eleider Álvarez, pe care îl va susține pe 24 februarie, în Vidéotron Centre din Quebec. Numai că trecutul recent nu-i dă pace, scandalul de dopaj în care a fost implicat fiind readus în prim-plan de britanicul James DeGale. Acesta susține că românul s-a aflat sub influența unor substanțe interzise și pe 28 noiembrie 2015, când l-a înfruntat în Canada.

“După meci am spus că a luat ceva. Deoarece preparatorul său fizic era – i-am uitat numele: Heredia sau așa ceva. La sfârșitul luptei am spus: «A luat ceva». Pentru că modul în care a încheiat partida și loviturile pe care le-a suportat și cele pe care le-a dat au fost incredibile. După aceea a boxat cu Badou Jack și s-a dovedit că, într-adevăr, luase ceva. Prin urmare, ca să fiu sincer, nu am fost cu adevărat surprins când am aflat că a fost depistat pozitiv”, a declarat James DeGale, citat de boxingscene.com.

Preparatorul fizic la care s-a referit pugilistul britanic este mexicanul Ángel Guillermo Heredia Hernández (41 de ani), un fost aruncător de disc care a recurs la substanțe interzise atât ca sportiv, cât și ca antrenor. Din această cauză, a fost citat de mai multe ori ca martor de către Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI), în perioada 2008-2011. Ulterior, Heredia a pretins că a abandonat vechile metehne și că a îmbrățișat metode ortodoxe de îmbunătățire a performanțelor (suplimente alimentare legale, antrenamente la altitudini mari etc).

Preparatorul fizic al lui Lucian Bute, “cheia” problemei

Bănuielile lui James DeGale referitoare la felul în care Heredia înțelegea să-i pregătească pe boxerii cu care colabora au fost întărite de replica pe care i-a oferit-o mexicanul Rogelio Medina pe 30 aprilie 2016, în cadrul aceleași gale în care Bute l-a înfruntat pe Badou Jack. Nota bene, și Medina, și Bute erau antrenați la vreme respectivă de Heredia. “Când am luptat contra lui, Medina era pregătit de Heredia. Toată lumea a putut să vadă ce lovituri a fost în stare să încaseze și în ce formă a putut să fie. Știu că avusese parte de opt săptămâni bune de antrennament, dar tot e ciudat”, a declarat DeGale.

Lucian Bute visează la titlul WBC

Lucian Bute, fostul deținător al centurii de campion mondial IBF la supermijlocie, speră să-l învingă pe columbianul Eleider Álvarez (32 de ani, 21-0-0, 10 KO) pe 24 februarie, astfel încât să obțină dreptul de a boxa pentru o nouă centură de campion mondial. “Álvarez reprezintă o mare provocare. Dacă îl voi învinge, voi lupta pentru titlu WBC cu Adonis Stevenson. Este visul meu, obiectivul meu pentru 2017”, a declarat Bute, citat de ESPN Deportes.