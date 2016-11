Boxerul român Lucian Bute, fost campion mondial la supermijlocie, a scăpat de suspendare după ce Comisia de box a Districtului Columbia a acceptat explicațiile testului pozitiv din 20 aprilie, după meciul egal cu Badou Jack, și poate urca din nou în ring în 2017, relatează presa canadiană, citată de Agerpres.

Boxerul român Lucian Bute a fost depistat pozitiv la un test antidoping efectuat în primăvară, după meciul cu Badou Jack din data de 30 aprilie, desfășurat la Washington, potrivit presei nord-americane. Potrivit testului antidoping, în organismul lui Bute a fost găsită ostarină, un modulator selectiv al receptorilor androgenici (SARM) ce poate fi folost de sportivi în timpul antrenamentelor şi pentru creşterea formei şi a rezistenţei fizice, cu efecte similare steroizilor anabolizanţi.

Bute și-a susținut permanent nevinovăția

“Sunt surprins și dezamăgit de această știre. Am o lungă carieră în spate și am fost testat anti-doping de zeci de ori fără să am vreodată un test pozitiv. Comform protocolului va avea loc un nou test la eșantionul „B” și voi astepta acest nou test înainte să fac alte comentarii. Nu am folosit niciodată substanțe interzise și sunt convins că se va face lumină în acest dosar”, a scris Lucian Bute pe Facebook, imediat după apariția știrii referitoare la dopajul său.

Lucian Bute a continuat să-și susțină nevinovăția și după ce proba B a fost pozitivă. “Pentru mine, rezultatul probei B înseamnă o veste proastă şi bună în acelaşi timp. Proba B este pozitivă, dar de asemenea dovedeşte că sunt onest, că nu am luat nimic ilegal cu bună ştiinţă. Suplimentul respectiv era contaminat, dar eu l-am luat cu bună credinţă. Cu toate acestea, produsul este în continuare pe piaţă, sunt foarte dezamăgit. De acum înainte, acţiunile mele vor fi purtate în justiţie”, a spus Bute, citat de Journal de Montreal.