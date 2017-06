Magicianul Lucian Sânmărtean a luat o decizie drastică: ”Cred că e cazul să închei”. Jucătorul în vârstă de 37 de ani, care și-a arătat imensul talent abia spre finalul carierei, trezind regrete multora care au realizat ce potențial neexploatat a avut, se gândește la retragere!

„Vom vedea din lunile următoare ce se va mai întâmpla și ce va fi pentru mine. Dacă nu, e momentul poate să am un meci de retragere. Chiar dacă e tristețe, totuși am o vârstă și, dacă nu se mai lipește nimic în Arabia, cred că e cazul să închei cu fotbalul.

Personal sunt mulțumit cu ce am realizat și la echipa naționala, dar și de club. Se putea și mai rău. Am reușit să revin cu cariera pe ultima parte și, personal, sunt mulțumit de ce am realizat”, a declarat Sânmărtean.

În vârstă de 37 de ani, Sânmărtean a jucat ultima dată la Al-Taawoun, în Arabia Saudită. La națională a strâns 21 de selecții.