Marele regret al lui Usain Bolt, atletul care și-a anunțat retragerea în 2017. Cât fotbal știe jamaicanul / VIDEO

Nici nu s-a retras, eveniment care va avea loc anul viitor, după Campionatele Mondial de la Londra, că jamaicanul Usain Bolt, cel mai valoros atlet al lumii, are deja primele regrete.

”Poate dacă aș fi fost mai serios, aș fi câștigat medalii la patru ediții ale Jocurilor Olimpice”, a spus Bolt, care și-a început ascensiunea la Beijing 2008, a continuat-o la Londra 2012 și a încheiat-o la Rio de Janeiro 2016.



Înainte să fie ales atletul anului 2016, sprinterul a spus: ”Am început să iau în serios antrenamentele abia atunci când am început să pricep că am un talent important. Victoria de care îmi aduc aminte cu plăcere? Prima, ca junior. Aveam 15 ani și am câștigat la 200 metri. A fost special. A fost începutul a tot ce a urmat, s-a întâmplat în Jamaica 2002”, a mai zis Bolt.