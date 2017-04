Marian Drăgulescu și-a propus să câștige cel puțin o medalie de aur la CE 2017, competiție care se va desfășura în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, de miercuri până duminică.

Gimnastul de 36 de ani este creditat cu șanse la medalie la sol și la sărituri. ”Vreau să-mi cânte imnul măcar o dată în fața românilor. Ar fi cireașa de pe tort”, și-a dezvăluit plin de optimist obiectivul Marian Drăgulescu, pentru Libertatea.

”Marocanul” abia așteaptă să intre în concurs: ”Sunt pregătit și hotărât să câștig cel puțin o medalie de aur. Ar fi a zecea medalie de aur la Campionatele Europene. Nu știu dacă mai există vreun gimnast cu un astfel de palmares. Am șanse egale la sol și la sărituri. Competiția este deschisă, sunt mulți sportivi valoroși. Contează foarte mult concentrarea. Cea mai mică greșeală te-a scos”.

”Nu-mi e frică de nimeni”

Drăgulescu se așteaptă la un concurs dificil: ”Nu-mi este frică de nimeni. Cel mai periculos adversar al meu sunt eu. Problema este că este prima competiție majoră la care se aplică noul cod de punctaj. Va fi puțin haos, nu avem prea multe repere și trebuie să-ți faci o strategie nouă. Fie optezi pentru siguranță, fie pentru dificultate. În funcție de Campionatele Europene se vor alege exercițiile pentru Campionatele Mondiale din toamnă. Eu am schimbat toată structura exercițiilor cu care am concurat la Jocurile Olimpice de la Rio”.

”Sala și aparatele sunt foarte bune. Mă bucur că s-au vândut toate biletele. Sper ca spectatorii să vadă o competiție de înalt nivel”, a declarat galonatul gimnast, care are în palmares 17 medalii de aur, opt de argint și patru de bronz la JO, Mondiale și Europene.

Marian Drăgulescu este cu gândul la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo: ”Campionatele Europene marchează începerea unui nou ciclu olimpic. Sunt trei elemente cheie pentru a mai face gimnastică la cel mai înalt nivel: sănătatea, plăcerea și motivația. Deocamdată îndeplinesc toate criteriile”.

Paște cu antrenamente și ouă vopsite

”Marocanul” se simte într-o formă fizică foarte bună. ”De Paște nu am făcut exces. Suntem în cantonament și ne-am antrenat. Pentru a simți Sărbătorile pascale am primit ouă vopsite la micul dejun. Din păcate, n-am avut friptură de miel. Eu mănânc cu grijă pentru că mă îngraș repede, iar greutate se resimte în articulații. Am 62 de kilograme și 1,62 metri înălțime”.

Așteptări mari de la Ponor și Iordache

Specialiștii mizează pe medalii și din partea gimnastelor Cătălina Ponor și Larisa Iordache. ”Avem șanse mari la două aparate, bârnă și sol. Așteptări de medalii avem din partea ”veteranelor” Cătălina Ponor și Larisa Iordache, dar sperăm ca și proaspetele senioare, Ioana Crișan și Olivia Cîmpian, să ne încânte cu un concurs minunat”, a spus fosta campioană olimpică, Daniela Silivaș.



MASCULIN

SPORTIVI – Marian Drăgulescu, Cristian Băţagă, Vlad Cotuna, Robert Ghiuzan, Laurentiu Nistor, Andrei Ursache

Antrenori – Ionuţ Corlaci, Ioan Suciu, Vasile Vug

Înscrierile pe aparate sunt următoarele:

Sol – Marian Drăgulescu, Cristian Baăţagă, Andrei Ursache, Robert Ghiuzan

Cal – Cristian Băţagă, Andrei Ursache, Laurenţiu Nistor

Sărituri – Marian Drăgulescu, Cristian Băţagă, Robert Ghiuzan

Paralele – Vlad Cotuna, Laurenţiu Nistor

Bară: Vlad Cotuna, Laurenţiu Nistor

FEMININ

SPORTIVE – Olivia Cîmpian, Ioana Crișan, Larisa Iordache, Cătălina Ponor

Antrenori – Nicolae Forminte, Claudiu Moldovan, Matei Stănei, Liliana Cosma

Înscrierile pe aparate sunt următoarele:

Sărituri – Olivia Cimpian, Ioana Crişan, Larisa Iordache

Paralele – Olivia Cîmpian, Ioana Crişan, Larisa Iordache

Bârnă – Olivia Cîmpian, Ioana Crişan, Larisa Iordache, Cătălina Ponor

Sol – Olivia Cimpian, Ioana Crisan, Larisa Iordache, Cătălina Ponor

Programul transmisiunilor directe la TVR 2 şi TVR HD

Miercuri, 19 aprilie

14.00 – Calificări masculin. Subdiviziunea 2

17.00 – Ceremonia de deschidere

18.00 – Calificări masculin. Subdiviziunea 3

Joi, 20 aprilie

13,30 – Calificări feminin. Subdiviziunea 2

16.00 – Calificări feminin. Subdiviziunea 3

18.30 – Calificări feminin. Subdiviziunea 4

Vineri, 21 aprilie

13.00 – Concurs individual compus masculin. Ceremonia de premiere

17.30 – Concurs individual compus feminin. Ceremonia de premiere

Sâmbătă, 22 aprilie

12.40 – Studio

13.30 – Finalele pe aparate (3M , 2F) şi Ceremonii de premiere

Duminică, 23 aprilie

13.30 – Finalele pe aparate (3M , 2F) şi Ceremonii de premiere