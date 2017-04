Marica vrea ca Viitorul lui Hagi să ia titlul: ”Ar fi frumos”

Marica vrea ca Viitorul lui Hagi să ia titlul. Fostul internațional a declarat că ar fi frumos ca ”Regele” să câștige campionatul Ligii I la fotbal.

”După victoria de aseară (n.r. – 2-1 în deplasare cu Astra Giurgiu), Viitorul rămâne cu șanse mari la campionat. Au șanse reale și cred că doar Steaua le mai poate sta în cale. Steaua, FCSB, mă rog, continuarea Stelei…

FCSB este continuarea Stelei… Până vom vedea ce se va întâmpla cu Steaua reală, cea care are toate atuurile, siglă, palmares… vom vedea ce se va întâmpla. Însă până una-alta există FCSB, continuarea Stelei. Revin, știu cât de mult este dedicat și implicat Gică Hagi la Viitorul. Ar fi frumos pentru el, pentru tot efortul pe care l-a depus și pentru tot ce a întors el fotbalului, să reușească să câștige campionatul”, a spus Marica.

Marica vrea ca Viitorul lui Hagi să ia titlul. ”Are toate atuurile să fie selecționer”

Întrebat dacă Gheorghe Hagi este o soluție pentru postul de selecționer al României, Marica a răspuns: ”Gică Hagi are toate atuurile. A demonstrat încă o dată la Viitorul că are capacitatea și că este dedicat, iar asta este un lucru foarte important. Așa că el are toate atuurile să fie antrenorul echipei naționale a României”.

”M-a durut pe deoparte declarația lui Gică Hagi în care spunea că nu va mai antrena niciodată România. Vreau să cred că a fost doar o chestie de moment. Gică Hagi trebuie să pună umărul la sprijinirea fotbalului, și o face la Viitorul, dar cred că o poate face și la echipa națională. Și ar fi bine să o facă”, a afirmat Marica, referindu-se la o declarație de săptămâna trecută a lui Hagi în care acesta menționa că nu va mai antrena niciodată echipa națională a României.

Citiți și Ciprian Marica luptă contra abuzului fizic și psihic asupra tinerilor. Fostul internațional, alături Cartoon Network și Asociației Telefonul Copilului