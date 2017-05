Marin Barbu ne-a dezvăluit secretul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe: ”S-a dat lumea peste cap! La noi se ceartă toți, ei fac treabă”. Marin „Magiun” Barbu (58 de ani) e bucureștean, dar s-a stabilit în „ungurime” la 20 de ani. Marin Barbu a explicat, pentru „Libertatea”, cum a reușit Sepsi OSK Sfântu Gheorghe să ajungă cu un pas în Liga 1.

Echipa mai are nevoie de 1 punct pentru promovarea matematică. E o premieră pentru județul Covasna, care n-a mai avut vreo formație în Liga 1 vreodată.

Marin Barbu a fost crescut de Steaua, dar de la vârsta de 20 de ani, când a ajuns la Oltul Sfântu Gheorghe. „De atunci, de la 20 de ani, m-am stabilit aici. M-am însurat și am rămas aici. Am aer curat, iau apă minerală direct de la un izvor care e la 5 minute de casa mea. Până să se facă drumul ăsta spre Miercurea Ciuc și să se aglomereze traficul, mai veneau și urșii pe la mine. Dar, de-o perioadă n-am mai văzut”, ne-a dezvăluit Barbu cum a ajuns să se mute la Sfântu Gheorghe.

Marin Barbu a mai jucat la Steaua, la FC Olt, la FC Brașov, dar n-a mai vrut să plece din Sfântui Gheorghe. „La București stă omul cât are de muncă, apoi ușcheala. Aici e aer curat. Am fost prost, când jucam la Brașov, voiau să-mi dea o vilă în centrul orașului, ca să nu mai fac naveta, dar am refuzat”, a completat Barbu.

Marin Barbu ne-a dezvăluit secretul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe: „Poate o să-i ajute Ungaria!”

„Cum a reușit Sepsi? S-a dat lumea peste cap. Dacă spuneai acum câțiva ani că Brașovul n-o să mai aibă echipă, iar Sfântu Gheorghe va ajunge în «A», zicea lumea că ai înnebunit. Dar, bravo lor! Patronul Dioszegi e băiat serios, corect cu banii. Au proiect frumos, își fac și stadion nou, pentru că actualul are pista de atletism, care e pistă olimpică, iar arena aparține de MTS.

Vor avea lume la meciuri. Dacă la Divizia B erau mereu 2 – 3.000 de oameni, vă dați seama ce-o să fie la Liga 1. Am auzit că ar putea juca la Brașov sau la Târgu Mureș, dacă nu-i lasă aici. Au avut echipe campioane la baschet, la handbal, acum și-au făcut echipă bună și de fotbal”, a mai declarat Marin Barbu.

„Uitați-vă diferență! Ungurii și-au salvat toate echipele de tradiție, le-au făcut la toate stadioane noi, lui Ferencvaros, lui MTK, lui Honved, lui Vasas, lui Ujpest. Și îi ajută și pe cei din România! La Miercurea Ciuc, deja nu mai decide România, ci Ungaria. Le-au trimis și antrenor! Au făcut și stadion nou, l-am văzut, are vreo 10.000 de locuri.

Poate o să-i ajute și pe cei de la Sfântu Gheorghe! La noi, echipele de tradiție ori dispar, ori se ceartă ca țiganii, cum fac Gigi Becali cu Armata”, a încheiat Marin Barbu.

Valentin Suciu, antrenorul care a reușit miracolul: ”Ne gândeam la salvarea de la retrogradare”

Valentin Suciu (37 de ani) este antrenorul necunoscut care a reușit promovarea. „Îl știu, e băiat serios”, l-a lăudat Marin Barbu.

„Matematic nu suntem promovați. La promovare nu se gândea nici cel mai optimist dintre noi. La prima etapă, când ne-a bătut FC Brașov acasă cu 3-2, ne gândeam doar la salvarea de la retrogradare. Dar am adus jucători cu experiență și cu caracter, care au dorit să arate altora că mai pot! Hadnagy, Minciună, Damian și alții. Pe parcurs, lucrurile s-au schimbat.

Toți au demonstrat că, prin seriozitate, se poate. Stabilitatea financiară ne-a ajutat. În România, ce e normal e privit ca un «bonus». La noi, normalul a fost normal, salariile și primele au venit la timp. Încă nu ne-am gândit la anul viitor. Mai avem două jocuri pe are trebuie să le tratăm serios și, după aceea, vom vorbi despre ceea ce va urma”, a declarat Valentin Suciu pentru „Libertatea”.