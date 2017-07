Marius Lăcătuș este optimist cu CSA Steaua: ”Vom ajunge în Liga 1. Acesta este obiectivul nostru!”.

Noua echip a CSA Steaua a porint la drum în această săptămână începând atrenamentele echipei pregătite de Ion Ion și coordonate de Marius Lăcătuș și de Ștefan Iovan.

Sufletul acestui proiect, Marius Lăcătuș, este convins că această echipă va avea un cuvânt greu de spus în viitorii ani, cu toate că încă nu se știe unde se va înscrie CSA Steaua, în Liga a 4-a sau în Liga a 5-a.

”O dată ce am început acest proiect nu cred că se va termina foarte curând, spre dezamăgirea unora. Tot ce am discutat până acum am reușit în mare parte să facem, am reușit să formăm un lot de 25-26 de jucători. E exclus să fuzionăm cu altă echipă”, a declarat MArius Lăcătuș la Digi Sport.

Marius Lăcătuș este optimist cu CSA Steaua: ”Ne dorim să facem performanță”

Simbolul echipei Steaua a adăugat: ”Ne dorim să facem performanță. La Steaua nu poți să stai în liga a 4-a sau a 3-a. Eu cred că vom avea jucătorii necesari pentru a ajunge cât mai repede în Liga 1. Acesta este obiectivul nostru”.