Marius Șumudică a criticat dur arbitrajul după eliminarea Astrei din Europa League: ”Ne-au tratat ca ultimii oameni”

Marius Șumudică a criticat dur arbitrajul după eliminarea Astrei din Europa League. Antrenorul campioanei României a apărut foc și pară la flash interviul de la televiziunea Sport.ro:

”Am fi meritat mai mult, dacă ni se dădea penalty acasă și nu se dădea ușor lovitura liberă din care au marcat. Nu se poate să ne arbitreze un olandez în Belgia. Asta e, ne ducem crucea. Au venit în cabină, ne-am pus să ne schimbăm crampoanele, ne-au tratat ca ultimii oameni. Calificarea am ratat-o la Giurgiu, unde am luat două goluri ușoare. Dacă ar fi marcat Budescu la acea ocazie alta ar fi fost soarta jocului. Ne-ar fi dat oricum două roșii și tot ne eliminau. E o seară tristă, nu vreau să vorbesc prostii, dar a fost un arbitraj ca pe vremuri, când trebuia să câștige gazdele. Nu-i reproșez nimic lui Silviu Lung pentru golul primit, băieții au fost formidabili. Patronul a venit lângă echipă și îmi pare rău că nu ne-am calificat”.

Felipe Teixeira, desemnat pentru controlul antidoping, a declarat: ”Este o seara tristă și pentru noi și pentru români. Dacă am fi deschis scorul, ar fi fost altfel. Meritam mai mult. Nu am jucat cum am vrut. Suntem puțin frustrați. Trebuie să ne recuperăm repede, avem meci luni. Am dat tot ce am putut, iar ei au marcat din fază fixă. Este o performanță că am ajuns până în optimi, nimeni nu credea că putem ieși din grupe”.

Constantin Budescu: ”A fost o seară neplăcută. Îmi reproșez că am ratat acea ocazie, dar per ansamblu am făcut o figură frumoasă. Arbitrajul nu ne-a lăsat în ambele ambele meciuri. Probabil că am deranjat că am ieșit din grupe. Trebuia să ne spună și nouă și stăteam liniștiți. Ne-am creat multe ocazii, dar nu am marcat. Toți am respectat sarcinile antrenorului. Este o performanță istorică. Am auzit românii din peluză, le mulțumim! Este mai bine pentru echipă că patronul a discutat cu antrenorul ca doi oameni maturi. Nu ne simțeam confortabil”.

Astra Giurgiu a pierdut, 0-1, meciul-retur cu Genk și a fost eliminată din optimile Europa League. În tur, la Giurgiu, scorul a fost 2-2.