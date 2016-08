Astra Giurgiu s-a calificat în grupele Europa League după o victorie istorică, scor 1-0, realizată pe terenul formației engleze West Ham United.

Marius Șumudică, antrenorul campioanei României, a devenit al treilea tehnician care a reușit să câștige în Anglia un meci oficial cu o echipă românescă. Primul a fost legendarul Valentin Stănescu, 2-0 cu Universitatea Craiova pe terenul celor de la Leeds United, în urmă cu 37 de ani, în Cupa UEFA. Cel de-al doilea este portughezul Paulo Sergio, care a condus CFR Cluj, în 2012, spre succesul memorabil de pe” Old Traford”, 1-0 cu Manchester United, în Liga Campionilor.

”A fost seara noastră, chiar dacă am avut și noroc. Dar în fotbal dacă nu ai noroc nu poți învinge și norocul ține cu cei puternici. Am întâlnit o echipă cu mult peste nivelul nostru. Dar am dovedit azi că formăm un grup puternic. Este una dintre cele mai frumoase zile din viața mea la fel precum cea în care mi s-au născut copiii, pentru că știam că sunt ai mei”, a declarat fericit Marius Șumudică, 45 de ani.