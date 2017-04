Marius Șumudică a demisionat de la Astra după înfrângerea cu Dinamo (1-2), de luni seară. ”Vreau să plec de acum de la Astra”, a spus Șumi, la conferința de presă.

Antrenorul giurgiuvenilor a adăugat că e dispus să plece dacă cei din conducere îi vor accepta demisia, fără să aibă alte pretenții financiare decât banii la zi din contract.

”N-avem nicio şansă în Cupă astfel, dacă vom juca la fel; nu merităm sa jucăm în Europa League la cum arătăm.

Am momente cand nu mai ies din casa şi stau cu telefonul închis.

Sunt decis să renunţ, să îmi reziliez contractul, cred că trebuie să ne despărţim. Sper să se găseasca alt antrenor, această criza se adânceşte, ar fi bine să vină altcineva. Totuși, cred că nici Mourinho n-ar putea face nimic. E umilitor ce se intâmplă, am ajuns la capătul puterilor. Suntem storși, e al 47-lea meci din acest sezon. Am băfat jucători care au jucat mai puțin, dar au fost mai morți decât ceilalți!



N-are rost să îmi consum sănătatea, nu pot suporta să fiu ciuca bătăilor. Daca clubul nu acceptă plecarea mea, muncesc până la capăt. Vreau însă să plec, sa fie un şoc la echipă. E momentul să mă opresc”, a spus tehnicianul, la conferinţa de presă.

Marius Șumudică a demisionat de la Astra după înfrângerea cu Dinamo. Dică sau Iordănescu?

Nicolae Dică (SCM Pitești, liga a treia) și Edi Iordănescu sunt posibile variante pentru Astra.

Șumudică e nemulțumit de parcursul foarte slab al echipei sale în play-off. Astra e pe ultimul loc, cu 23 de puncte.

Șumudică, 46 de ani, a câștigat cu Astra titlul sezonul trecut, iar în acest sezon a dus echipa în primăvara europeană. Contractul cu giurgiuvenii îi expira la finalul acestei stagiuni.

Cosmin Contra e mulțumit de cum a arătat echipa sa și e convins că forma bună poate continua.

”Am avut un început mai ezitant, dar apoi am dominat jocul, am fost mai agresivi. În a doua repriză am reușit să deschidem apărarea Astrei. E o victorie meritată, împotriva unei echipe foarte bună. E important că avem continuitate în victorii. Am găsit o formulă care funcționează.

Nistor are șanse mari să revină printre titulari, dacă are atitudinea pe care a arătat-o acum. Rivaldinho interpreteaza foarte bine, se intelege foarte bine cu Nemec. Din punctul asta de vedere au si capacitate mare de efort amandoi. Rivaldinho creste de la meci la meci.

Pe mine mă interesează să avem continuitate, mai puțin să mă uit la clasament. Vreau și contra celor de la Viitorul să fim la fel de agresivi și să câștigăm”, a declarat Contra, la Dolce Sport.