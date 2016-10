Marius Șumudică îl liniștește pe Andone: ”N-am ofertă clară de la Dinamo”

Marius Șumudică încearcă să liniștească apele la Dinamo. Antrenorul Astrei nu vrea ca Ioan Andone să creadă că îl lucrează pe la spate și i-a transmis ”Fălcosului” că n-are de gând să-i ia locul.

”Astra e echipa cu care am câștigat campionatul! Nu e deloc ușor să pleci de la o astfel de echipă, dar nu s-a pus problema să fie o ofertă clară, superioară sau ceva de genul ăsta de la Dinamo! Au fost pur și simplu tatonări, iar Dinamo în momentul de față au un antrenor! Dinamo trebuie să-și respecte antrenorul!

Îl respect foarte mult pe domnul Andone, nu pot să vorbesc eu despre acest lucru în acest moment! Eu sunt antrenorul Astrei în momentul de față și voi continua! Nu se pune problema să mă dau bătut în momentul de față!

Am avut mai multe discuții cu cei din conducerea clubului, cu jucătorii. Am spus că trebuia să existe un moment zero! Pentru mine e rușinos ce se întâmplă, dar vom încerca să ne ridicăm!”, a spus Șumudică la DolceSport. Ioan Andone este pe făraș deoarece Dinamo se află pe locul 8 în Liga 1, după 12 etape, cu 16 puncte, la 10 puncte în spatele liderului Steaua.

Astra Giurgiu, locul 12 în Liga 1, joacă joi seara, de la ora 22:05, cu Viktoria Plzen, în deplasare, al treilea meci din grupa E a Ligii Europa.