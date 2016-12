Antrenorul campioanei României, Marius Şumudică, s-a săturat muncească pe glorie și a anunțat că la vară va pleca de la Astra Giurgiu.

„Cu siguranță din vară nu mai rămân la Astra nici măcar un minut. E decizia mea. Sunt bărbat. A fost un ciclu, doi ani frumoși, dar am un gust amar pentru ceea ce am trăit în ultima vreme. Le mulțumesc tuturor. Mi s-au propus o sumedenie de antrenori când eram suspendat, care să vină să lucreze cu mine. Domnul Andone a spus că a fost contactat în vară ca să preia clubul. Mi-a fost propus și domnul Stoichiță. Aici, Dani Coman tot timpul s-a sfătuit cu mine și nu a dorit să vină absolut nimeni. Făcusem performanță: în doar 10 luni am reuşit să iau titlul de antrenorul anului”, a spus Şumudică, la Digi Sport TV.

Șumudică, amendat de club cu 40.000 de euro, speră să-și încheie cu fruntea sus contractul cu Astra:

„Suntem la un singur punct de play-off, în condițiile în care suntem în primăvara europeană. Această echipă cu Șumudică a făcut 8 puncte și nu e meritul lui Plzen. De ce nu s-a calificat Plzen? Vreau să înțeleagă toată lumea că punctele astea nu le bag în traistă. Nu mi-e frică de Genk. Putem face puncte și să ajutăm fotbalul românesc să aibă două echipe în Champions League. Astra poate fi cap de serie până în play-off-ul Europa League, fără Șumudică. A fost în grupe doi ani de zile și acum a ieșit”, a mai spus tehnicianul.