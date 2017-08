Kylian Mbappé (18 ani) a impresionat sezonul trecut în tricoul lui AS Monaco, atrăgând interesul unor cluburi de top din Europa. Până nu demult, atacantul francez era ca și dat la Real Madrid, dar destinația lui ar putea fi alta, în cele din urmă.

Presa din Franța a scris astăzi că Mbappé a devenit o țintă prioritară pentru PSG, clubul care l-a transformat recent pe brazilianul Neymar în cel mai scump fotbalist din istorie, după ce a plătit 222 de milioane de euro Barcelonei în schimbul său.

PSG oferă cu 30 de milioane de euro mai mult decât Real

Cel care ar ține cu tot dinadinsul ca Mbappé să ajungă la Paris nu este vreun șeic din conducerea clubului, ci antrenorul Unai Emery. Acesta visează să-și încropească un atac stelar, din care să facă parte Neymar, Mbappé și Cavani.

Jurnaliștii din Hexagon scriu că mutarea are șanse să se realizeze, pentru că Real Madrid s-a arătat dispusă să plătească “doar” 150 de milioane de euro pentru Mbappé. Oferta spaniolilor ar fi inferioară sumei pe care sunt pregătiți s-o verse în contul lui AS Monaco șeicii lui PSG: 180 de milioane de euro!