McLaren şi-a prezentat noul monopost, vineri. Modelul MCL 32, care are portocaliul culoarea dominantă comparativ cu anii trecuți,, va concura în sezonul 2017 din Formula 1.

Noul monopost, primul din era Zak Brown, care l-a înlocuit la conducere pe Ron Dennis, are o paletă nouă de culori, cu portocaliu culoarea dominantă, alături de negru, care acoperă aripile frontale, părțile laterale ale șasiului și aripioara de rechin de pe capota motorului.

Culoarea portocalei este una de casă pentru echipa britanică McLaren, care cu această cromatică a câștigat 7 titluri între 1984 și 1991 cu piloții Niki Lauda, Alain Prost și Ayrton Senna.

”Este o eră nouă pentru noi. Orice mare companie are diferite capitole și acesta din urmă va intra în enciclopedia succeselor. Am apăsat puțin pe butonul reînnoirii. Fanii ne-au spus ce vor să vadă și am răspuns milioanelor noștri de fani din toată lumea. Aproape 1000 de oameni au contribuit ca mașina să arate așa”, a declarat Zak Brown, citat de Agerpres.

McLaren îi are ca piloţi pe Alonso şi pe Vandoorne

McLaren, care alături de Honda nu a reușit în ultimii ani să se ridice la nivelul așteptărilor, îi va avea ca piloți în 2017 pe spaniolul Fernando Alonso și pe belgianul Stoffel Vandoorne, care l-a înlocuit pe britanicul Jenson Button.

În urmă cu o zi, şi Mercedes şi-a prezentat noul monopost care va concura în ediţia 2017 din Formula 1.