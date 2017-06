Meci test de rugby: Canada – România (duminică, ora 0.00). Naționala de rugby va susține al doilea test din această perioadă. ”Stejarii” au ajuns în Canada și au avut parte de o primire călduroasă pe aeroport. ACTUALIZARE 15 iunie. ”Ne așteaptă un meci extrem de dificil contra României. În această țară rugbyul este pe un trend ascendent, naționala a progresat foarte mult, iar stejarii formează o echipă puternică. Va fi un meci greu, dar vom juca cât mai bine”, a spus antrenorul gazdelor, Mark Anscombe, într-o declarație pe Twitter. Partida va avea loc pe Ellerslie Rugby Park, din Edmonton, și va fi arbitrată la centru de japonezul Shuhei Kubo. Citește și... Preliminariile Euro 2018 la handbal masculin: România – Belarus. Se decide calificarea. Oaspeții conduc autoritar / LIVESCORE Este cea de-a doua partidă de pregătire pentru tricolori în această lună, după ce săptămâna trecută au pierdut (21-33) în fața Japoniei, la Kumamoto, urmând ca pe 24 iunie să întâlnească reprezentativa Braziliei, la București. Ultimul meci dintre Canada și România a avut loc în noiembrie anul trecut, pe Stadionul național ”Arcul de Triumf”, victoria revenindu-le ”Stejarilor” cu 21-16. În ierarhia internațională, România este pe locul 16, Canada pe 23. ————–

”A fost un drum foarte obositor, am călătorit 24 de ore. Dar este bine, am ajuns la Edmonton. Vremea nu este cea din Japonia, nu mai este acea umiditate. Sperăm să avem o săptămană bună, am învățat din greșelile meciului cu Japonia, vreau să caștigăm acest meci”, a declarat Florin Vlaicu, la Dolce Sport.