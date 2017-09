VIDEO EXCLUSIV / Mesajul lui Ghiță Mureșan pentru naționala de baschet a României înainte de Eurobasket 2017. ”Să fim mândri de ai noștri, deși nu sunt la nivel foarte mare”

Mesajul lui Ghiță Mureșan pentru naționala de baschet a României înainte de Eurobasket 2017. Fostul mare pivot, 46 de ani, vicepreședinte al Federației, a acordat la Cluj-Napoca, aproape de Sala Polivalență, în prezența fanilor lui și ai naționalei, un interviu exclusiv reporterilor noștri.

Libertatea: Ghiță, de când n-ai mai atâtea autrografe?

Ghiță Mureșan: E, sunt obișnuit. De acum câteva săptăpmâni. N-am refuzat pe nimeni, o singurăă rugăminte am avut: am genunchiul stâng operat și i-am rugat pe copii să mă ierte, dar nu se suie în brațele mele! Piticii m-au înțeles!

Eurobasket 2017 la tine acasă. Un vis?

Nu e vis, e aievea! Și totul e foarte bine organizat. Ne așteaptă meciuri extraordinare, vor fi aproape în fiecare meci jucători din NBA pe parchet.

Ghiță, unde plasezi România în această grupă C?

Eu nu m-aștept să ne calificăm. În primul rand, te uiti la ceilalți și suntem singura națională care nu are în loc nici un jucător din NBA. E drept, acolo sunt doar 400 de baschetbaliști. Trebuie să tindem să duce și noi pe cineva în liga profesionistă nord-americană. Abia atunci vom conta! Dar totul e posibil. Oricum, nu e neapărat necesar să ne calificăm mai departe!

Dar ce să așteptăm de la tricolori?

Hai să-și spun o poveste: în 1994, la Mondialul de fotbal în State, americanii știau că echipa lor n-o sa fie cine știe ce. Dar au îmbrătișat acea echipă, deși nu prea aveau ei atunci de soccer. Fanii au fost pozitivi, iar echipa s-a calificat în faza a doua! Să știți că de atunci, fotbalul a progresat enorm. la momentul actual, e e cel mai morganizat sport, cu peste 6.000.000 de copiii care-l practică.

Ce ar trebui să înțelegem din această pildă?

Că această competiție ar putea să fie o emulație pentru baschetul românesc! Apoi, lumea care va veni la sală să se bucure de show. Baschetul nu e doar să câștigi sau să să pierzi, e și despre spectacol!

Băieții cum sunt? Vor da totul?

Crezi ca n-o sa joace cu sufletul, ca n-o să dea tot ce pot?! Hai să îmbrățișăm echipa așa cum este, e a noastră, să fim mandri de ea, deși nu e la nivel foarte mare! La valoarea baschetului din România, echipa e foarte bună. În concluzie, Eurobasket 2017 e pentru fani, foarte important, vom vedea jucători extraordinari, meciuri frumoase!

Avem câțiva băieți tineri, de la naționala U20, care a pronovat în primul eșalon european, dar nu-l avem pe coordonatorul american Giordan Watson…

Va fi frumos să-i vedem pe cei de la u20, sunt viitorul baschetului românesc! Într-adevăr, Watson era foarte util. Însă actele pentru pașaportul românesc i-au ieșit după ce s-a trimis lista la FIBA. Asta Romania. Federația a făcut tot ce se poate. Asta e, îl vom avea pe Giordan la competițiile viitoare. Baschetul nu e doar Euro 2o17 și gata!

Cine e liderul naționalei noastre?

Vlad Moldovean! Pentru el și pentru ceilalți băieți, hai să strigăm ”Hai, România!” și să ne bucurăm de baschetul pe care-l vom vedea la Cluj-Napoca.

România – Cehia, primul meci al tricolorilor la Eurobasket 2017 (vineri, 20.30, TVR1). Baie de mulțime: poze și autografe. Ghiță Mureșan a stat două ore să semneze suveniruri / FOTO&VIDEO

Gheorghe Dumitru Mureșan s-a născut pe 14 februarie 1971, la Tritenii de Jos – Cluj. Cu 2,31 metri înălțime, deține împreună cu Manute Bol recordul de cel mai înalt jucător din istoria NBA.

S-a format ca jucător la Clubul Sportiv al Universității Cluj. De aici, a plecat în străinătate: Pau-Orthez, Washington Bullets și New Jersey Nets. Asta, deși el visa să devină bucătar!

A încercat și actoria, fiind un personaj principal în filmul ”My Giant” (”Gigantul Meu”) din 1998, în care a jucat împreună cu Billy Crystal.

Recordul său pentru naționala României este de 42 de puncte, reușite într-un meci cu Suedia, în noiembrie 1992.

În 1993, a pătruns în liga profesionistă nord-americană (NBA), evoluând cinci sezoane pentru Washington Bullets (1993-1998) și două pentru New Jersey Nets (1998-2000). În sezonul 1995-1996, ardeleanul a primit premiul NBA Most Improved Player Award.

Meciul său de referință datează din 1996, când a reușit un ”double dobule” împotriva lui Michael Jordan (Chicago Bulls): 27 de puncte, 11 recuperări și 4 blocaje.





Dispărut o vreme din atenția publică, Mureșan a revenit puternic în actualitate anul trecut, când a apărut înt-ro fotografie alături de Lionel Messi.

În România, ”Big Ghiță” a inițiat câteva campusuri de baschet, în Clujul natal.





Fostul baschetbalist a decis să își crească fiii în America. Ghiță are doi băieți: George și Victor. George, băiatul cel mare, are 18 ani și măsoara peste 2 metri.

George joacă și el baschet, la echipa de juniori a Universitatii St. Andrews, și a devenit protagonistul unui material în ziarul Washington Post. “Când merg la meciurile lui, am mai multe emoții decât aveam la meciurile mele. Nu în sensul ca sunt stresat, dar am emoții….Îi spun mereu: nu baschetul este cel mai important, ci să te simți bine. Nu vreau să fie cine am fost eu. Este un jucător mult mai inteligent decât mine”, a mărturisit Mureșan.