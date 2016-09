Mihaela Lulea a supraviețuit atacului unui urs și joi se bate pentru o medalie la Jocurile Paralimpice!

Atacată de un urs în 1983, pe când era doar o copilă, Mihaela Lulea (35 de ani) a supraviețuit și și-a găsit alinarea în sport. Ea luptă joi, pe Laguna Rodrigo de Freitas, pentru medalia în finala de la Jocurile Paralimpice de la Rio, în proba de canoe KL3 sprint.

Mihaela are o poveste cutremurătoare, iar modul în care și-a pierdut un picior e povestit într-un articol pe site-ul oficial al competiției paralimpice.”Acum 20 de ani mă aflam la Grădina Zoologică. La un moment dat m-am așezat aproape de cușca unui urs. Era un gard de protecție, format din bare. Era toamnă și mi se făcuse frig. M-am aplecat să îmi iau o haină, însă în acel moment am alunecat și piciorul mi-a intrat printre barele de protecție. Ursul m-a prins de picior și l-a tras înăuntru și mi-a mușcat din carne. Imediat, toți cei din jur au început să îndepărteze ursul, cu bastoane, cu sticle de apă, cu orice aveau. În final, animalul a slăbit strânsoarea și am putut fi trasă înapoi. Nu o să uit cât de mult m-am speriat când am văzut sângele”, a povestit sportiva.

Din cauza rănilor grave, medicii au decis să îi amputeze piciorul de la genunchi în jos. Această problemă medicală nu a împiedicat-o pe Mihaela să se dedice pasiunii sale pentru canoe. Citește și... Fostul medic al echipei de gimnastică din SUA, acuzat de abuz sexual de două foste gimnaste

”Caiacul este viața mea”

În 2011, Comitetul Paralimpic Internațional a decis să includă în programa paralimpică de la Rio proba de canoe, iar Mihaela s-a calificat fără probleme. A renunțat chiar și la job-ul său pentru a se pregăti cât mai bine pentru Jocurile Paralimpice din acest an.

În vârstă de 35 de ani, Mihaela e vicecampioană europeană, iar la ultimul Campionat Mondial, în Germania, în 2015, a cucerit medalia de bronz în proba de KL3 200 m sprint

”Caiacul este viața mea”, a spus Mihaela Lulea, care a începuit acest sport în 2006, dar, la un moment dat s-a retras din cauza lipsei de concurență. Ea a revenit la paracanoe, în 2011.