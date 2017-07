Mihai Covaliu a trecut la baschet. Alături de şeful COSR au mai jucat şi alţi sportivi de legendă.

Preşedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Român, Mihai Covaliu, Georgeta Andrunache, Alina Dumitru şi Viorica Susanu au împărtăşit bucuria de a juca baschet 3×3, noua disciplină olimpică, pe terenul special amenajat pe espalanada de lângă Casa Olimpică din Bucureşti.

La evenimentul organizat de către COSR, Sport Arena Streetball și Federația Română de Baschet au participat atât jucatori profesionisti, care au obținut rezultate remarcabile pentru România în competițiile de baschet 3×3, cât și membrii Fundației Motivation România și ai Special Olympics România.

Meciurile amicale disputate, de fapt o pledoarie pentru practicarea acestei discipline sportive, nou introdusa in programul Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo din 2020, s-au bucurat de o sustinere de marca de pe margine.

Secretarul general al COSR George Boroi, vicepresedintii COSR Camelia Potec, presedinte al Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, si Alexandru Dedu, presedintele FR de Handbal, Laura Carlescu Badea, campioana olimpica la floreta la individual si medaliata cu argint cu echipa la Atlanta 1996 dupa bronzul cu echipa la Barcelona 1992, in prezent presedinte al FR de Scrima, gimnastii Marian Dragulescu, argint la sol si bronz cu echipa si la sarituri, la Atena 2004, si Silvia Stroescu, campioana olimpica cu echipa la Atena 2004, au fost doar cateva dintre vedetele sportului romanesc prezente la evenimentul organizat de COSR in parteneriat cu Sport Arena Streetball si Federatia Romana de Baschet.

„Dorim sa aducem cat mai multi copii si tineri catre sport si un stil de viata cat mai activ. Vrem sa formam o cultura sportiva in randul copiilor si publicului larg si sa constientizam parintii in legatura cu rolul educativ al sportului si al olimpismului”, a spus Mihai Covaliu.

Acesta a adăugat: „Baschetul 3×3 este din ce in ce mai popular la noi in tara si am fi bucurosi daca la Jocurile Olimpice de la Tokyo Romania ar fi reprezentata atat la feminin cat si la masculin”.

Mihai Covaliu a trecut la baschet. Au participat baschetbalişti de top

Baschetbaliștii care au evoluat în meciurile demonstrative au avut la rândul lor rezultate excelente la nivel internațional pentru România. Anca Șipoș și Andra Haas, componente ale naționalei României de baschet 3×3, au cucerit anul trecut medaliile de argint la Campionatele Europene.

Angel Santana și Cătălin Vlaicu, au în palmares titlul de campioni europeni la baschet 3×3 cucerit în anul 2014. Cătălin Miloș, Dani Mâinea, Cristi Mâinea și Tudor Gârbea au reprezentat generația viitoare. Toți au făcut parte din loturile de juniori ale României la Campionate Mondiale de baschet 3×3 și au reușit, cu generațiile lor, clasari printre primele opt echipe ale lumii.

CITEŞTE ŞI: S-au decis campionii naționali la darts: Gabriel Pascaru și Doriana Epuran, câștigătorii celui mai dorit trofeu intern