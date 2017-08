Boxerul Mihai Nistor (+91 kg), singurul român calificat la Campionatele Mondiale de la Hamburg (25 august – 3 septembrie), este incert pentru această competiție din cauza unei luxații, a anunțat, marți, într-o conferință de presă, președintele FRB, Vasile Cîtea.

„În momentul de față nu avem o poziție clară din partea lui Mihai Nistor, dacă el va participa sau nu la Campionatele Mondiale. Înscrierea de drept este făcută, pentru că este calificat, dar înțeleg că a avut o accidentare, și-a luxat un braț sau un deget, ceva de genul acesta. Eu am avut o discuție cu el, l-am întrebat dacă îl pot ajuta cu ceva, dar mi-a spus că nu are nevoie. L-am întrebat de asemenea ce antrenor să trecem în listă (n.r. — pentru CM), pentru că știu că se pregătește cu altcineva acum, și mi-a spus să trec pe cine vreau. În istoria boxului românesc ar fi prima oară când nu am avea reprezentant la o ediție a Campionatelor Mondiale. A fost ediția de la Doha, unde ne-am retras, dar la început eram în lista de participare, eram acolo”, a explicat președintele.

Singurul român calificat și la ediția precedentă a competiției

Întrebat ce părere are despre faptul că Mihai Nistor se teme din nou de arbitraje după ce a fost dezavantajat evident la Jocurile Olimpice de la Rio, Cîtea a răspuns: „Nu cred că au mai fost probleme de arbitraj în ultimul timp. Dar la Jocurile Olimpice da, au fost, cu atât mai mult la meciul lui Nistor când arbitrii au dat în altă direcție. Acum însă dacă pleci cu gândul că te vor fura arbitrii și indiferent ce faci nu vei câștiga, mai bine stai acasă”.

La precedenta ediție a Campionatelor Mondiale de box, desfășurate în 2015 la Doha, Mihai Nistor a fost de asemenea singurul pugilist român calificat. Deși a făcut deplasarea în Qatar, el a fost oprit de medicii AIBA să lupte, netrecând testul medical obligatoriu de dinaintea competiției din cauza leziunilor la ochi nevindecate după meciul anterior. La Campionatele Europene, Mihai Nistor a ajuns până în sferturi.