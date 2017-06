​Miracolul de la Tărtășești! Dentaș a câștigat campionatul județean Dâmbovița și va juca barajul de promovare în Liga 3 cu Petrolul Ploiești. Reportaj la IL Caragiale / FOTO&VIDEO​

Miracolul de la Tărtășești! Dentaș, o echipă obscură, a câștigat campionatul județean Dâmbovița și va juca barajul de promovarea în Liga 3 cu Petrolul Ploiești. Reportaj de la ultimul meci al ”turcilor”.



Libertatea s-a întors la țară, la județ! Am ales un meci din campionatul județean Dâmbovița, jucat într-o comună cu nume greu: IL Caragiale! E chiar locul unde se spune că s-a născut ilustrul dramaturg, nuvelist și pamfletar. În semn de omagiu, în 1952, când se aniversau 100 de ani de la nașterea lui ”nenea Iancu”, vechiul sat Haimanale a devenit IL Caragiale!

Căldură mare – mon cher – , să vedem dacă va fi să fie și fotbal! Sau vom vedea doar haimanale!

Terenul e chiar pe drumul ce leagă Ploieștiul de Târgoviște. Iar gazonul e surprinzător de bun. ”L-am cosit chiar înainte de meci”, se mândresc localnicii, locul 9 din 16 în Dâmbovița, ”foarte bine pentru o nou-promovată în liga a patra”. La Viitorul IL Caragiale vine liderul, Dentaș Tărtășești.

E tensiune mare înainte de meci. Dentaș are trei puncte avans, dar Recolta Gura Șuții, contracandidata pentru primul loc județean, a făcut o contestație și speră să mai ia trei puncte la masa verde. ”Nu se poate așa ceva! M-au sunat acum, pe drum încoace, să-mi râdă în nas, că vor câștiga ei contestația! Pun presiune pe noi! Suntem singuri împotriva tuturor”, își urlă obida președintele Daniel Micu într-o discuție cu venerabilul observator Gigi Iordache. ”Dacă sunteți din Prahova, să știți că nu vă las să pozați raportul de joc! O să se interpreteze că am ajutat la spionajul campioanei noastre”, se dă important ”conu” Gigi, un fel de Ghiță Pristanda al meciului.

Ne descurcăm cumva și cu jucătorii de pe foaia oficială (foto), cu ajutorul Denisei! Cum care Denisa? Denisa Comănoiu, arbitrul delegat de AJF-ul local, să împartă dreptatea pe teren. ”Astăzi să câștige cel mai bun!”, își dă o importanță de Zoe Trahanache fosta fotbalistă de la Brazi și Târgoviște, înainte de meci. ”Am genunchiul paradit, nu mai joc!”, explică ea.

”Să-i luăm tare, leilor!”, strigă cineva de la gazde. Antrenor, jucător și căpitan e alt ”nenea”, Nelu Ioniță, 49 de primăveri. Ion Ioniță, fost la Flacăra Moreni, Farul ori Metalul Plopeni, a albit pe teren! Cei de la Dentaș sunt ”turcii” și, fiind mai spre București, nu sunt bine văzuți prin județ. Copii vitregi!



Gazdele au benzină pentru 20 de minute, apoi ”tărtășeștenii” antrenați de un oarecare Stănică își dau drumul la joc. În Atletico Textila, ”nea Traian”, antrenorul, vorbește de minunea de la Tărtășești. Minunea pare Aurică Badea, o zvârlugă pe extrema stângă. 0-2, minutele 23 și 43, apoi Florin Lețu, un atacant tehnic, dar cam supraponderal, fost la Chindia, face 0-3 la pauză.

Pe margine, sunt o groază de cetățeni turmentați. Dar și Farfuridi ori Brânzovenești… Acuzat că nu a văzut ofsaiduri la trei goluri ale oaspeților de la Tărtășești, copilul Andronache, din Săcuieni, a auzit cam așa, de pe pe margine: ”Pleci bătut de aici, bă, nesimțitule!”, ”Te bag în comă, bă, dacă vreau eu!”, ”Dacă-ți dau una cu bastonul în cap, lat te las!”, ”Arză-te-ar focul de hoț”. Și tot așa, la nesfârșit… Denisa, centralul, ”altfel arbitră bună, azi e vaca dracului”! Până la urmă, toți au plecat teferi de la stadion. Ziariștii au avut grijă să potolescă spiritele gazdelor…ținându-le de vorbă!

Pe mobile, prim SMS-uri, se primesc vești de la rivala Gura Șuții. Recolta e condusă cu 0-4. Se declanșează fiesta pe bancă!

Daniel Micu, președintele, trage concluzia: ”Sunt născut la Ploiești, am și Petrolul la inimă! Uite că am luptat cu mafia din Dâmbovița și am reușit. Acum avem onoarea să jucăm contra unei echipe mari de tradiție. Șansele să ajungem în liga a treia sunt mici, nici dacă facem selecționata județului nu cred că-i batem! Eu sunt și petrolist, dar la noi, la Răcari, unde avem un teren de se învârte după soare, 60% din oameni sunt cu Dinamo!”. În lotul lui Dentaș, i-am regăsit pe Curiman (portar, trecut pe la Mediaș, Bistrița, Urziceni, Bihor, Juventus București etc), Marius Mustafa (ex-Rapid) sau Florin Lețu (fost Chindia Târgoviște). Goalkeeperul Curiman e mai optimist: ”Am cochetat și eu cu fotbalul mare, aici e alt nivel, am jucat aproape pe burta goală. Va fi o onoare să jucăm cu Petrolul, pe Ilie Oană! Șanse, 60 la sută Petrolul, 40 la sută noi!”. Curaj găină, că te tai!

Programul unui fotbalist de la Tărtășești, care va juca împotriva Petrolului, în ziua meciului de la IL Caragiale:

– sculare, ora 4.00, hrănit orătăniile din curte;

– ora 6.00 – dat cu sapa în grădină; udat pămânutul gospodăriei;

– ora 7.00 – prezent la tarabă, la Piața din Târgoviște, unde vinde legume de Lungulețu;

– ora 15.00 – plecare spre meci;

– ora 16.30 – ajuns la stadion, într-o oră, fumat un pachet de țigări;

– ora 18.00 – intrat pe teren, e cel mai bun om, reușind trei goluri!

– ora 20.00 – se termină meciul echipa petrece și la IL Caragiale, apoi la Tărătășești.

A doua o ia de la capăt. Cu sapa!

Petrolul a câștigat campionatul județean Prahova (25 de victorii, 5 remize) și Cupa României, faza județeană, 2-0 cu CS Păulești!